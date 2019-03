La cassette audio n'a pas dit son dernier mot

On pensait qu'elle connaîtrait le même sort que le Minitel, les VHS ou la cabine téléphonique: la cassette audio au parfum d'antan est à nouveau produite depuis novembre par une PME d'Avranches, dans la Manche, qui en exporte dans une trentaine de pays. Début 2017, plusieurs professionnels du son ont toqué à la porte de cette entreprise proche du Mont-Saint-Michel, spécialisée dans la fabrication des bandes magnétiques. Motif: les stocks mondiaux de bande pour cassette s'amenuisent.

Face au CD, puis au streaming, la «K7» a d'abord décliné avant de disparaître presque complètement, en gardant toutefois quelques audiophiles amoureux des face A et face B. «On s'est dit "là il y a un truc qui se passe et qu'on n'avait pas du tout venir"», reconnaît Jean-Luc Renou, PDG de Mulann. Habituée à vendre des bandes magnétiques servant aux tickets de métro ou aux péages, ou aussi des bandes audios pour les studios d'enregistrement et l'industrie militaire (sous-marins), la PME décide de saisir la balle au bond: elle détache cinq personnes au développement des bandes pour cassette que la PME n'avait jamais produites auparavant.

Après un an de recherche, la K7 est commercialisée en novembre, alors qu'elle n'était plus produite en France depuis une vingtaine d'années. Au milieu des machines, Laurent vérifie minutieusement la qualité des bandes. «On met 89 mètres dans une cassette de 60 minutes!», s'exclame-t-il. Les cassettes au design orange et noir volontairement vintage, vendue 3,49 euros l'unité, sont produites par milliers chaque mois. S'il s'agit d'un "marché de niche", la PME exporte 95% de ses cassettes, vers des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne mais aussi Malte, la Suède, Israël, l'Ouzbékistan ou encore le Kazakhstan.

(L'essentiel/afp)