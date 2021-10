Astérix, la BD qui assomme tous les records

C’est dans les steppes du Barbaricum (actuellement Russie et Ukraine) que se déroule la dernière aventure d’Astérix. Le héros, accompagné des incontournables Obélix et Panoramix, se gèle les moustaches, tandis qu’Idéfix semble davantage passionné par la vie dans la forêt que par les aventures de son maître. Le récit n’est pas très palpitant, à cause d’une place trop importante laissée au fantastique, en décalage avec le ton de la série. L’histoire séduit cependant par ses nombreux gags, tandis que la place des femmes est revue de manière subtile. Les rapports de séduction sont plus étudiés que dans les précédents albums mettant en scène Falbala et d’autres.

Finalement, peu importent l’histoire et la qualité des dialogues (à noter que la caricature d’alphabet cyrillique, avec les E inversés dans les phylactères des autochtones, n’est pas toujours pratique à lire). Quoi qu’il arrive, Astérix reste un mastodonte sur le marché de la bande dessinée, tirant celui-ci vers le haut. Comme pour ses prédécesseurs, «Astérix et le Griffon» a été tiré à cinq millions d’exemplaires, répartis en 17 langues. En France, le plus gros marché, le Gaulois représente à lui seul quelque 5% des ventes.

Depuis «Astérix et le Gaulois», à l’époque tiré à… 6 000 exemplaires, plus de 380 millions d’albums se sont vendus dans le monde. Ce qui place le guerrier à moustache loin devant le reporter Tintin, le cow-boy Lucky Luke et les petits Schtroumpfs. Il faut dire que les péripéties gauloises sont traduites en 111 langues, tandis que des films d’animation, des longs métrages et même un parc d’attractions trouvent un autre public.

• «Astérix et le griffon». Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, d'après Albert Uderzo et René Goscinny. Éditions Albert-René, 9,99 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)