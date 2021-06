Titeuf se lance dans une «grande aventure»

Titeuf se lance dans une aventure assez inédite. Le héros très populaire des jeunes lecteurs part cette fois en colonie de vacances à la campagne. Accompagné de son ami Manu et de sa camarade Thérèse, le voilà embarqué pour une semaine à la campagne au grand air. Les pré-ados y vont à reculons, puisqu'ils auraient tous préféré participer à un camp de jeux vidéo.

Pour la troisième fois seulement, un album de Titeuf ne compte qu'une seule longue histoire. D'où le titre, «La grande aventure». «Cette formule donne davantage de place aux personnages secondaires. Cela me permet d'être moins limité dans la construction du récit», indique l'auteur Zep. Pour les lecteurs, «cela peut donner l'impression de vivre plus longtemps avec Titeuf». Pour autant, l'auteur considère que l'album «reste une succession de gags», seulement amenés autrement.

Le style d'humour a évolué

Effectivement, les moments d'humour s'enchaînent. Certains sont hilarants, Zep jouant sur la naïveté et la maladresse de Titeuf et de ses nouveaux amis Ronaldo et Jimmy. Comme souvent, l'amour s'invite dans la série, avec des propos et comportements maladroits de Titeuf. Le garçon s'éprend de la monitrice Louanne, tout en repoussant les avances de sa camarade Stella, complètement tombée sous son charme.

Ces nouveaux personnages amusent Zep, qui en a ajouté «une vingtaine» dans le dernier album, contre «deux ou trois» habituellement. Le style d'humour semble avoir un peu évolué, mais l'auteur suisse ne s'en «rend même pas compte». Il reconnaît cependant que «le temps qui s'écoule entre deux albums peut apporter un autre regard». Son héros «change avec le temps, mais sans grandir, reprend Zep. Il reste un pré-adolescent, il sent que son enfance se termine et qu'il va falloir passer à autre chose. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est plus mature!».

«Titeuf. Tome 17, La grande aventure». Zep. Glénat, 10,95 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)