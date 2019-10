Une seule et même entité durant des siècles, la province de Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg comptent aujourd'hui encore plus d'une centaine de kilomètres de frontières communes. Malgré cette proximité ancestrale, la province belge de Luxembourg peut vous surprendre avec des expériences touristiques toujours plus authentiques.

Énorme base de loisirs à ciel ouvert, accessible grâce aux grands axes routiers E411-E25 qui la traversent, l'Ardenne belge, au sens large, est devenue, au fil des ans, un terrain de jeu idéal pour déconnecter pleinement du train-train quotidien.

Dormir dans une cabane

Pour sortir des sentiers battus durant un long week-end, établissez votre camp de base à Martilly, dans la commune d'Herbeumont. En bord de Vierre et au cœur d'un immense massif forestier, David Bavay et Fabien Ledecq ont lancé l'automne dernier, avec plus de 170 coopérateurs, «Mon Lit dans l'Arbre», petit coin de paradis de 3 hectares, où cinq cabanes totalement dans l'air du temps vous accueilleront hors du temps pour oublier votre quotidien.

Très chaleureuses et hyper confortables, avec l'équipement nécessaire, mais sans connexion Internet et sans télévision, rien n'a été laissé au hasard dans des cabanes travaillées avec des matériaux de récupération, des essences de bois locales et des matériaux d'isolation écologiques.

Idéales pour les familles, les cabanes «Regards Croisés» et «Trappes et Cachettes» regorgent de surprises et d'émerveillement pour les petits et les grands. Inclassable aux côtés des campings d'une autre époque, ou des traditionnels gîtes, en totale opposition avec les complexes hôteliers qui accueillent des masses de touristes néerlandophones, «Mon Lit dans l'Arbre» est l'endroit idéal pour partir à la découverte d'un Luxembourg belge plus authentique qui se renouvelle, sans oublier d'où il vient pour savoir où il va.

Le Wagon Léo de Bastogne

Stationné en plein centre de Bastogne, qui ne compte pourtant plus aucune gare ferroviaire, le Wagon Léo est l'endroit idéal pour poser vos valises dans un cadre totalement restauré qui ravira les fans de chemins de fer. Aux commandes depuis trois générations, la famille Bertholet vous propose une expérience culinaire accessible à toutes les bourses où le traditionnel boulettes-frites n'a pas à rougir des somptueux plateaux de fruits de mer. Les habitués ne s'en lassent pas et la récente extension permet à cette institution de proposer 35 chambres et cinq salles modulables pour les professionnels désireux d'y organiser des séminaires dans un univers unique qui stimulera la créativité de vos collaborateurs. Pause gourmande authentique, le Wagon Léo est un arrêt obligatoire avant de faire un saut au Bastogne War Museum, qui vous préparera parfaitement aux commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, qui se dérouleront mi-décembre.

Orval, à l'unanimité

Brassée dans un cadre enchanteur, tout près de la frontière française à Villers-devant-Orval, au fin fond de la Gaume et aux portes de l'Ardenne, la bière Orval ne laisse personne indifférent. Reconnue dans le monde entier par les plus grands spécialistes, la trappiste de 33 cl se déguste avec sagesse dans un verre reconnaissable parmi tous. De couleur ambrée, l'Orval tire à 6,2 % d'alcool et s'apprécie pleinement avec une bonne pipe gaumaise, saucisson de premier choix, et le fromage du même nom, également fabriqué par les moines.

Bouillon, cité de Godefroid

C'est une des attractions touristiques incontournables en province de Luxembourg. Le château de Godefroid de Bouillon règne sur la vallée de la Semois depuis le XIe siècle et continue de fasciner les touristes du monde entier. Les reconstitutions historiques de la fête médiévale, mi-août, et le spectacle des vols de rapaces plongent la forteresse imprenable dans une tout autre dimension de 7 à 77 ans. Depuis le fameux éperon rocheux, vous apercevrez au loin et tout autour du château de très nombreux sentiers de balade à découvrir sans plus tarder durant toutes les saisons de l'année.

Saint-Hubert, terre de chasse

Considérée comme un paradis pour les chasseurs, la mythique forêt de Saint-Hubert est un véritable refuge pour la vie sauvage. Autour de la basilique, fêtes de la chasse et grand cortège historique redonnent de belles couleurs à ce haut lieu d'une Ardenne ancestrale figée dans le temps.

Comment s'y rendre?

Plus grande province de Belgique avec une superficie de 4 440 km², le Luxembourg belge est très peu peuplé, avec près de 285 000 habitants. Le réseau de transports en commun (bus et train) n'étant pas idéalement développé, on vous recommande de vous déplacer en voiture via l'E411 ou l'E25 pour gagner du temps et vous donner l'opportunité de découvrir d'improbables petits coins cachés.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)