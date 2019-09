Dans le plus grand tube aquatique du monde

Le plus grand toboggan aquatique du monde a été inauguré en Malaisie, avec plus d'un kilomètre de glissade, commençant en haut de la colline avant de tourner et tourner encore, pour enfin finir dans un petit bassin. Le tube bleu et jaune du parc d'attractions Escape mesure exactement 1111 mètres de long. Il s'agit d'un record du monde pour un toboggan aquatique à bouées, selon le Guinness Book.

Il faut compter environ quatre minutes et demie pour parcourir l'attraction. «La descente vous fera prendre 20 virages et 5 loopings, les clients glisseront à une vitesse moyenne de 4,1 mètres par seconde, soit environ 15 km/h, et il est impératif d'utiliser une bouée», détaille Sim Choo Kheng, exploitant du parc d'attraction.

L'homme raconte comment il a choisi l'emplacement de sa nouvelle attraction: «J'ai regardé en haut de la colline et je me suis dis: C'est ça! Nous allons descendre du sommet jusqu'à cet endroit.»

(L'essentiel/afp)