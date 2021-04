Une piscine à 35 mètres du sol relie deux immeubles

Les chiffres donnent le vertige: 25 mètres de longueur sur une largeur de 6 mètres. Le poids de l’eau avoisine les 375 tonnes contenues dans un bassin en acrylique transparent dont les parois font 20 cm d’épaisseur et le fond 30. Le vertige, on peut aussi le ressentir réellement puisque cette piscine est suspendue à 35 mètres du sol.

Elle relie deux immeubles dans le quartier de Vauxhall. Une prouesse technique! De là, on peut admirer la Tamise, le London Eye et le palais de Westminster. Elle a été fabriquée dans le Colorado (US) et acheminée par camion, puis par bateau jusqu’en Grande-Bretagne.

Les promoteurs immobiliers assurent qu’il s’agit de l’ouvrage le plus grand du monde par sa taille dans ce registre architectural. Les deux bâtiments de 10 étages font partie d’un complexe d’appartements de luxe, Embassy Gardens, qui sont actuellement en vente. Le meilleur marché coûte près de 1,3 million d'euros.

La piscine sera mise en service dès le 19 mai. Elle a été étrennée, ces derniers jours, par une équipe pour une séance de photos. Seuls les propriétaires auront accès à la piscine et aux infrastructures installées sur les deux rooftops tels que les bars, dont l’un couvert (il vaut mieux à Londres) et les terrasses aménagées avec des transats. Dans leur résidence, ces privilégiés peuvent déjà profiter d’un cinéma privé, d’un spa, d’un fitness, entre autres.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)