Sophie Fontanel assume son âge en posant nue

Sophie Fontanel est une journaliste, écrivaine et influenceuse française de 59 ans. Pour la sortie de son dernier livre, «Capitale de la douceur», elle a accepté de poser nue en couverture d’«Elle», ce mois-ci.

Dans son livre, elle raconte son expérience du naturisme sur l’île du Levant et la reconquête de sa nudité. Le shooting l’a aussi, d’une certaine façon, réconciliée avec son corps. «[Ces images] ne sont pas historiques seulement pour moi, qui les regarde ahurie mais fière, mais pour toutes les femmes dont on considère que le corps ne doit plus être montré, sauf si des hommes, selon certains critères, le décident», écrivait-elle sur Instagram, lors de la publication des images.

«Plus de tabou»

Connue pour sa chevelure blanche, Sophie Fontanel espérait évoquer l’invisibilisation des corps féminins non conformes aux canons de beauté. Les réactions positives ne se sont pas fait attendre, comme elle l’explique au magazine, une semaine plus tard: «Je m’imaginais bien qu’il y en aurait des réactions mais l’onde de choc me confirme une intuition: une femme de 59 ans nue, complètement naturelle, qui pose avec fierté et aussi un brin d’humour, cela n’arrive jamais. On a honte de notre jeunesse qui décroît, et on rend nos corps invisibles. Et ça nous fait majoritairement du bien de voir qu’on a le droit aussi d’être là».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)