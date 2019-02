La mozzarella britannique de plus en plus en vogue

La mozzarella fabriquée au Royaume-Uni se retrouve de plus en plus dans les assiettes des Britanniques, et espère détrôner sa cousine italienne en profitant d'un coup de pouce: le Brexit. À 2 000 kilomètres de la Campanie, dans les collines verdoyantes du Hampshire, en Angleterre, quelques dizaines de bufflonnes quittent leur étable, des brins de paille encore collés à leurs sabots. C'est l'heure de la traite à la ferme de Laverstoke park.

Leur lait, riche en protéine et en calcium, est collecté et transformé dans la journée en généreuses boules blanches prêtes à être dégustées le soir même. Jody Scheckter, 69 ans, en attrape une, la fend, laissant s'échapper son cœur juteux. «La différence avec les mozzarellas italiennes? Les nôtres sont meilleures», dit-il. Cet ancien champion de Formule 1 reconverti dans l'agriculture et l'élevage bio s'est lancé dans la mozzarella au lait de bufflonne il y a dix ans avec pour objectif «d'obtenir le meilleur goût, sans concessions». Il produit aujourd'hui 150 tonnes de mozzarella bio par an dans sa ferme de 1 000 hectares.

Toutefois, le palais des Britanniques a dû s'habituer à cette nouvelle spécialité locale. «Au début c'était compliqué parce que ma mozzarelle était fraîche et que la plupart des gens en Angleterre n'avaient jamais goûté de la mozzarella fraîche», se rappelle-t-il. Mais à quelques semaines du Brexit, Jody Scheckter envisage l'avenir avec optimisme. De clients potentiels l'ont contacté, tâtant le terrain. Environ un tiers de la nourriture consommée au Royaume-Uni vient du continent et les professionnels de la distribution craignent des perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement. Certains groupes constituent des stocks tandis que d'autres changent de fournisseurs, se tournant vers le marché local.

(L'essentiel/afp)