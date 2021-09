Découvrez la Géorgie et sa nature généreuse

Après avoir tamponné votre passeport, l'agent des douanes vous offre une petite bouteille de vin et vous souhaite la bienvenue en Géorgie. Le pays du Caucase, au carrefour entre l'Europe et l'Asie, est une destination touristique assez confidentielle, mais on y est fort bien accueilli.

Comment aller en Géorgie?



Il n'existe pas de vols directs entre le Luxembourg et la Géorgie, mais il est possible de gagner Tbilissi en faisant escale à Berlin, Munich ou encore Istanbul ou Varsovie. Comptez autour de 5 h à 5 h 30 de temps de vol, plus la durée de l'escale. Vous pouvez vous rendre en Géorgie pour des prix variables, entre un peu plus d'une centaine d'euros et 300 euros.

Les repas mêlant des saveurs de diverses influences sont faits pour être partagés et les Géorgiens ne manqueront pas de vous vanter les richesses de leurs vignobles millénaires. Outre l'hospitalité et la gentillesse de ses habitants, la Géorgie verte, montagneuse et sauvage, impressionne par ses paysages. Là, un monastère accroché dans la brume semble minuscule face à une montagne au sommet recouvert de glace. Plus loin, une cité troglodyte a été creusée dans la roche.

Ouplistsikhé est la plus ancienne cité troglodyte de Géorgie.

Ici, un château fort est posé au bord d'un lac aux reflets turquoise. Des familles vivent encore dans des miradors plantés au fond d'une vallée verdoyante. Sur les plages de la mer Noire, on profitera d'un séjour balnéaire.

Ces terres de montagnes aux neiges éternelles, de rivières grondant dans les gorges, d'immenses forêts de tilleuls et de chênes, de steppes et de vignobles, feront le bonheur des randonneurs.

La Géorgie compte quelque 540 cépages et six régions viticoles.

La Géorgie compte une grande variété de climats, de subtropical à aride. La météo reste chaude en octobre. Même l'hiver n'est pas très rude et bénéficie souvent d'une jolie lumière.

Après une immersion dans la nature, le visiteur peut se délasser dans un bain thermal à Bordjomi ou sulfureux à Tbilissi, la capitale. L'ancienne ville soviétique est aujourd'hui vibrante et décalée.

L'eau est à goûter à la fontaine.

La cathédrale de Bagrati est classée à l'Unesco.

Tbilissi, une vraie mosaïque Le pont de la Paix traverse le fleuve Koura comme une vague d'acier et de verre illuminée la nuit. En empruntant cette passerelle, les piétons se déplacent entre la partie moderne et historique de Tbilissi. Car la capitale géorgienne offre un paysage contrasté. La forteresse de Narikala et les maisons à balcons de bois aux façades colorées construites sur les remparts de la vieille ville, dominent un melting-pot de bâtiments modernistes soviétiques rehaussés de graffitis colorés, de chefs-d'œuvre Art nouveau et de créations avant-gardistes. Parmi ces dernières, on peut citer l'étrange structure tubulaire abritant le théâtre musical et une salle d'expo au parc Rhike. Les toits du quartier des bains, eux, forment comme un champ de bosses. Tbilissi est également alternative et branchée et offre une vie nocturne animée.

Une gastronomie conviviale La cuisine géorgienne est à la croisée de plusieurs influences: Europe de l'Est, Asie centrale, Moyen-Orient. Selon la région, elle se fait douce ou au contraire épicée. Les classiques sont le khachapuri, une pâte garnie de fromage et d'œufs et les khinkali, de gros raviolis. Entre prunes, pleurotes, aubergine, noix… les ingrédients sont variés. Les amateurs de fromages trouveront aussi une grande offre. Les mets sont servis dans de grands plats à partager. Délicats, ils ont donné lieu à d'excellents restaurants.

(Séverine Goffin/L'essentiel)