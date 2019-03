La suite la plus chère du monde est à Las Vegas

Rien n’est trop beau pour Las Vegas! Parmi les joueurs et les fêtards, on trouve aussi des hôtels à l’opulence assumée. Mais celui qui remporte la palme de l’extravagance, c’est le Palms, propriété de la famille Maloof, qui inaugure cette année la suite la plus chère du monde.

Baptisée Empathy, cette dernière a été entièrement pensée par Damien Hirst, 53 ans, en collaboration avec le studio d’architecte Bentel & Bentel. Pour y accéder, il faudra y dormir minimum deux nuits et débourser 200 000 dollars (180 000 euros environ). Cette suite réunit six œuvres originales de l’artiste britannique. On y trouve notamment des panneaux représentant des papillons, une étagère miroir sur laquelle sont alignés des sosies de diamants (du zircon cubique) ou encore une armoire à pharmacie remplie de médicaments classés par couleur.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)