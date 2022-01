Quelle est votre couleur de voiture préférée?

Sans suprise, le violet ou le jaune ne sont pas les couleurs les plus plébiscitées par ceux qui achètent une nouvelle voiture. Les couleurs neutres - qui peuvent plaire au plus grand nombre - sont une nouvelle fois en tête des coloris les plus demandés, selon le rapport 2021 d'Axalta, un des leaders sur le marché de la peinture automobile.

Le blanc, le noir et le gris dominent largement et représentent à eux trois 73% du marché. Au niveau mondial, le blanc est au top (35%), devant le noir (19%) et le gris (19%). Suivent l'argent (9%), le bleu (8%) puis le rouge (5%) le brun/beige (3%), le vert (1%) et le jaune (1%).

Il existe toutefois des différences selon les régions du globe. Ainsi si le blanc est la couleur reine en Amérique du Nord et du Sud, en Russie, en Afrique et en Asie, cette couleur ne pointe qu'au second rang en Europe. Sur notre continent, le gris domine (27%) et le blanc n'arrive qu'en seconde position (23%), talonné par le noir (22%), loin devant le bleu (11%), l'argent (8%) et le rouge (5%).

C'est aux États-Unis que le rouge a le plus la cote (8%), en Russie et au Japon que le vert est un peu plus utilisé qu'ailleurs (3%) et en Chine que le jaune est davantage apprécié (3%).

(mc/L'essentiel)