Ces mythes sur le sommeil ont la vie dure

S’il y a une question autour de laquelle les a priori se ramassent à la pelle, c’est bien celle du sommeil. On les a toutes déjà entendues. Les heures de dodo avant minuit comptent double. L’alcool fait dormir comme une souche. Faire du sport le soir perturbe le repos nocturne.

Y a-t-il une once de vérité dans toutes ces affirmations? Pour le compte du site Mattress Advisor, l’institut de sondage OnePoll a soumis les mythes autour du sommeil les plus connus à un panel de 2 000 Américains, rapporte le journal britannique Metro. Verdict: la majorité des sondés croient à ces fausses rumeurs. Et vous?

Il est plus difficile de dormir après le sport

23% des Américains le pensent. À tort: les personnes qui font 30 minutes de sport trouvent qu’elles dorment plus longtemps et mieux la nuit suivante. Les scientifiques supputent que la température corporelle et la libération d’endorphines durant la séance d’entraînement pourraient y être pour quelque chose. Attention toutefois à ne pas trop en faire: il a été démontré que l’excès de sport est une cause d’insomnie.

On peut rattraper le manque de sommeil

À force de se lever toute la semaine aux aurores, la fatigue arrive. Vivement le week-end pour faire la grasse matinée et rattraper les heures de sommeil perdues! Sauf que c'est entièrement faux. Une étude menée il y a quelques mois par l’Université du Colorado a démontré qu’il n’était pas possible d’inverser les effets d’un manque de sommeil répété sur le métabolisme.

Dormir avec les cheveux mouillés donne le rhume

Il s'agit de l'une des idées reçues les plus tenaces. Énormément de personnes passent beaucoup de temps à se sécher les cheveux le soir pour ne pas attraper le rhume. Mais à tort. Un rhume, c’est viral. Celui qui se lève un matin avec la crève, c’est qu'il a attrapé le virus avant d’aller se coucher, vraisemblablement dans les transports en commun ou en serrant la main de quelqu’un de malade.

Le sommeil avant minuit compte double

Ce mythe-là, 23% des Américains y croient. Et même des stars. Jeff Goldblum, héros de «Jurassic Park», avouait il y a quelques années se coucher au plus tard à 22 heures pour profiter de ces heures qui comptent double. Sauf que dormir, ce n’est pas jouer au Scrabble. Le sommeil est composé de cycles de 90 à 100 minutes, qui se répètent. Une nuit en compte quatre à six, soit entre six et dix heures de sommeil, suivant la personne. Que ces heures se situent avant ou après minuit ne change rien, tant que l’on dort de nuit ou dans le noir pour reproduire le rythme circadien.

L’alcool fait dormir

Plus d’un tiers des Américains sont persuadés que pour une bonne nuit de sommeil, rien ne vaut un petit verre avant le coucher. Voire deux. Sans doute parce qu’il nous est à tous déjà arrivé d’abuser et de nous écrouler comme une bûche dans notre lit ensuite et d’avoir du mal à émerger le lendemain. Selon Irshaad Ebrahim, du London Sleep Centre, l’éthanol (la substance active de l’alcool) aide à s’endormir mais perturbe le sommeil, particulièrement durant la deuxième moitié de la nuit. Pire: il accentue l’apnée du sommeil.

Certaines personnes ne rêvent jamais

Une personne sur quatre y croit. Autant le dire tout de suite: ne pas rêver, c’est impossible. Les études menées sur le sujet ont démontré que tous ne sont pas capables de se souvenir de leurs rêves, ce qui leur donne l’impression erronée qu’ils ne rêvent jamais. Mais tout le monde, même les animaux, rêve durant la phase de sommeil paradoxal.

Il est possible de s'entraîner à moins dormir

Clairement, non. Des études ont prouvé que pour la quasi-totalité des personnes, dormir moins de six heures par nuit peut avoir de sérieuses conséquences sur la santé: production de testostérone plus faible, maladies cardiovasculaires ou encore développement d’une résistance à l’insuline (aussi appelée pré-diabète). D’autres travaux ont conclu que les petits dormeurs semblaient devoir leur moindre besoin de sommeil à la mutation d’un de leurs gènes, le hDEC2.

(L'essentiel/Eva Grau)