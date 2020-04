On vous fait visiter la villa de Pharrell Williams

Quand on est embauché en tant qu'agent d'entretien chez Pharrell Williams, il y a de quoi stresser dès l'allée de 60 mètres qui mène à sa villa sur les hauteurs de Los Angeles. Surtout quand on est laveur de vitres. Car la façade de la villa de la star américaine est presque entièrement en verre. La spacieuse propriété a été conçue et construite par le physicien et homme d'affaires milliardaire Alfred E. Mann.

Au premier coup d’œil, on voit que la villa est l'oeuvre d'un passionné de technologie et de lignes épurées. À première vue, la bâtisse ressemble plus à un complexe de bureaux qu'à une résidence privée. Heureusement, cette impression s'estompe très rapidement à l'intérieur, où dominent de grandes pièces lumineuses et un style de design éclectique de la fin des années 1970.

On ignore la raison pour laquelle Pharrell Williams souhaite vendre son palace aux dix chambres à coucher et onze salles de bain d'une surface de 1 579 m2 pour un peu plus de 15 millions d'euros. Mais on peut tout à fait imaginer qu'il en a eu assez de devoir nettoyer toutes ces vitres ou que cela lui revenait tout simplement trop cher.

