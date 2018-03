L'alcool, risque méconnu pour le cancer du sein

L'alcool, consommé même en faible quantité, augmente les cas de cancer et, ce que beaucoup ignorent encore, favorise le cancer du sein, a souligné mardi l'Institut national du cancer (INCa), un groupement d'intérêt public (GIP) français chargé de coordonner la recherche scientifique et la lutte contre le cancer. L'alcool est le second facteur de risque évitable de cancers après le tabac, rappelle l'INCa.

En 2015, près de 28 000 nouveaux cas de cancers en France lui étaient attribuables, soit 8% des nouveaux cas toutes localisations confondues, d'après une étude parue dans la revue Addiction en août. L'alcool est à l'origine de 8 081 nouveaux cas de cancers du sein par an, plus que tous les autres cancers: colorectal (6 654 cas), de la cavité buccale et du pharynx (5 675 cas), du foie (4 355 cas), de l'oesophage (1 807 cas) et du larynx (1 284 cas).

(L'essentiel)