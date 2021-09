La villa d'Al Capone est vouée à la démolition

En 1928, le redoutable gangster Al Capone a choqué la haute société de Miami Beach en achetant une propriété à Palm Island, l’une des adresses les plus prestigieuses de toute la ville. Le criminel de Chicago a vécu dans la propriété jusqu’à sa mort en 1947, sa veuve, Mae, jusqu’en 1952.

Depuis, la villa, qui a donné lieu à des rumeurs faisant état de fêtes endiablées et d’activités illégales, est passée entre les mains de plusieurs propriétaires. Des rumeurs qui pourraient bientôt prendre fin, vu qu’un promoteur a récemment acheté la maison et le terrain pour 10,75 millions de dollars – et envisage de la démolir pour laisser place à un bâtiment neuf de deux étages.

Sinistrée par l’ouragan

Le développement de Miami Beach a commencé au début du XXe siècle. Des promoteurs ont alors remblayé plusieurs îles privées, chacune n’étant accessible que par une seule route. Cette situation, combinée à l’existence de communautés fermées (contrôles d’accès et barrières) ont fait de Palm Island et des autres îles remblayées des lieux particulièrement sûrs – et l’endroit idéal pour un chef de gang.

Al Capone a acheté une propriété sinistrée par la tempête et a investi 200 000 dollars (en 2021, cela équivaudrait à environ trois millions de dollars) dans les travaux de rénovation, dans la construction d’une maison de gardien et d’une clôture particulièrement haute. Personne ne devait pouvoir pénétrer le domaine sans être vu. La villa était non seulement sa résidence de villégiature, mais également un lieu de protection contre les gangsters rivaux. Elle a également servi d’alibi à Al Capone pour le massacre de la Saint-Valentin de 1929, lors duquel sept membres de gangs rivaux ont trouvé la mort.

Une résidence moderne

La villa d’Al Capone fait 564 m², compte quatre grandes chambres à coucher et une immense piscine. Le nouveau propriétaire, Todd Michael Glaser, est un illustre entrepreneur qui avait déjà fait parler de lui par le passé dans les médias, après avoir acheté la villa du banquier d’affaires et délinquant sexuel, Jeffrey Epstein, qu’il a faite démolir en avril dernier.

Il a des projets similaires pour la villa d’Al Capone, qui doit laisser place à une résidence moderne comprenant un plus grand nombre de chambres, un spa et un sauna privé. Reste à savoir si la piscine conservera sa taille impressionnante. Ce qui est certain, c’est que le futur occupant a la garantie d’avoir des voisins célèbres. Les îles remblayées de Palm Island, Hibiscus Island et Star Island sont notamment habitées par Sean Combs, Gloria Estefan, Matt Damon, Cher, Enrique Inglesias et Jennifer Lopez.

