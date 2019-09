Ces maisons de célébrités qui ont du mal à se vendre

La mise en vente de propriétés ayant appartenu à des célébrités est tout à fait ordinaire aux Etats-Unis. Et pour cause, car de nombreuses célébrités investissent leur argent dans l'immobilier. Quand la situation personnelle évolue ou que les finances se resserrent, celles-ci n'hésitent pas à se débarrasser de leurs villas ou autres penthouses. Un nom célèbre génère une couverture médiatique, mais pas forcément des acheteurs ou un meilleur prix. Nombreuses sont les stars qui attendent des années qu'un acquéreur se présente, se voyant obligées de faire de grosses concessions au niveau du prix, souvent trop élevé.

Selon Rick Moeser, agent immobilier chez Christie's Real Estate, au sud des Etats-Unis, les stars sont comme tout le monde, trop exigeantes au niveau du prix. Et comme il s'agit souvent de résidences secondaires ou tertiaires pour lesquelles les propriétaires n'ont pas d'utilité, il n'y a pas urgence à vendre. Si l'idée d'apprécier la même vue que Rihanna ou de s'asseoir dans le fauteuil de son idole sportive semble séduisante, il faut savoir que les propriétés de célébrités ne sont que très rarement acquises par des fans. Et ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais lié au fait qu'elles sont souvent inhabituellement grandes, aménagées de façon exclusive et adaptées aux besoins très personnels de leurs propriétaires.

Trop grand, trop cher, trop déjanté

Cela a tendance à effrayer les acheteurs potentiels, même à Beverly Hills. C'est l'expérience qu'a faite Slash, le guitariste de Guns N'Roses, en voulant vendre sa villa de style méditerranéen, pourtant idéalement située, en 2015. Boîte de nuit à la cave, studio d'enregistrement, halfpipe et tapis au motif léopard n'étaient manifestement pas au goût de Monsieur et Madame Tout le Monde. Expert en immobilier et directeur de l'agence californienne Grayslake Advisors, Paul Habibi est convaincu que cela a rebuté 95% des acheteurs. Après deux années sur le marché, elle a tout de même fini par trouver preneur à 2,3 millions de dollars en dessous du prix de vente initial.

La vente s'avère également difficile quand le bien est plus grand et plus haut de gamme que ceux alentours. «La demande sur le marché est trop faible» souligne un adjudicateur expérimenté dans la vente de ce genre de biens. Le rappeur 50 Cent a également fait les frais d'une vente au rabais de sa villa dans le Connecticut, présente douze années sur le marché. Affichée à un prix initial de 18,5 millions de dollars, elle s'est finalement vendue à 2,9 millions. À en croire Janie Coffey, gérante d'une agence immobilière américaine spécialisée dans la vente de biens difficilement vendables, les installations haut de gamme telles qu'un système de sonorisation, un terrain de basket ou une salle de cinéma et les extravagances architecturales ne sont pas rentables. Elles servent uniquement à combler les souhaits des propriétaires, sans pour autant augmenter la valeur du bien.

Dès qu'il faut faire appel à des spécialistes pour les faire retirer, un bien devient invendable, comme le souligne Alissa Solomon. Cette agente est spécialisée en home staging, discipline qui consiste à mettre en valeur des biens destinés à la vente. D'après les agents immobiliers, quiconque a les moyens de se payer une villa a des goûts conservateurs ou extravagants.

(L'essentiel)