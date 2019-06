Un nouveau monde pour le parc de Sainte-​​Croix

Dans la partie sud, une grande plaine de trois hectares partagés par les bisons d'Amérique, les ours noirs et les dindons sauvages. Au nord, derrière le défilé enjambé par un magnifique pont couvert, la petite plaine est pour une famille d'ours noirs et une meute de coyotes. Sans oublier les ratons laveurs, les mouffettes, les porcs-épics américains et les facétieux chiens de prairie.

Quelques chiffres



1 500 animaux sont visibles à Sainte-Croix, qui enregistre quelque 300 naissances par an.



271 tonnes d'aliments en consommation annuelle pour les animaux (105 de céréales et granulés, 125 de foin, 16 de viande, 12 de fruits et légumes et 13 de poissons).



334 000 visiteurs par an en moyenne. Un chiffre en progression constante!



8 nouvelles espèces sont visibles sur 8,5 hectares dans le Nouveau Monde.



120 hectares de nature préservée à Sainte-Croix.



Avec le Nouveau Monde, le Parc animalier de Sainte-Croix ouvre une nouvelle page de son grand livre, enrichissant sa visite toujours aussi dépaysante qui reconnecte à la nature, d'une nouvelle zone de 8,5 hectares. Complété de 17 nouveaux lodges sur pilotis et de onze lofts d'esprit vintage, ce nouvel investissement de 14 millions d'euros a ouvert au public après deux ans de travaux. «Sur cette réserve américaine de 8,5 ha, cohabitent huit espèces emblématiques d'Amérique du Nord dont les ours noirs, les bisons, les coyotes et les dindons sauvages. Peu d'espèces peuvent vivre ensemble ainsi», explique Pierre Singer, codirecteur du parc avec son frère Laurent.

«On a surtout voulu créer de l'émotion face à la nature»

«On a fait du Sainte-Croix en privilégiant la qualité. Comme aux premiers jours, avec mes parents, on a surtout voulu créer de l'émotion face à la nature», ajoute l'ex-journaliste. C'est parfaitement réussi, impressionnant, dépaysant. En ces temps où la nature n'en finit plus de souffrir, partager une journée avec elle, et dans ces conditions, est un délice tout autant qu'une respiration. Depuis cinq ans, sans se renier, le Parc de Sainte-Croix prend son essor. Il compte désormais 65 salariés et presque autant de saisonniers. Il a investi près d'une cinquantaine de millions d'euros sur les trois dernières années, avec un total de 350 000 visiteurs pour l'année 2018.

Mais le plus important n'est-il pas que l'âme et l'authenticité du site restent préservées, les deux frères Singer poursuivant assidûment le rêve de leur père, Gérald.

(Denis Berche/L'essentiel)