Six erreurs à éviter quand on fait la lessive

Pour la majorité des personnes, la lessive n’est pas vraiment une partie de plaisir. La plupart préfère passer son temps libre en compagnie d’amis, à regarder la télévision ou à faire du sport qu’à s’adonner à cette corvée. Pourtant, les machines à laver ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l’apparition de tambours nettement plus grands qu’il y a encore une dizaine d’années.

Nos habitudes n’ont cependant guère changé et un tambour plus grand est juste synonyme de plus de linge à accrocher et à ranger. L’espacement des cycles de lavage que permettent ces grands tambours n’est donc pas seulement un avantage. Nous allons vous montrer six erreurs que vous faites (peut-être) en faisant vos lessives et comment gagner non seulement du temps, mais obtenir un linge plus propre.

Erreur n° 1: vous surchargez le lave-linge

La taille plus importante des tambours n’empêche pas le risque de surcharger une machine. C’est surtout quand on n’a pas le temps (ou qu’est est trop fainéant) pour lancer une deuxième machine, qu’on a tendance à coincer encore l’une ou l’autre serviette ou un jeans à l’intérieur. Le problème est qu’un tambour surchargé ne permet pas une bonne circulation du linge. Non seulement, il ne sera pas vraiment propre à la sortie, mais cela peut également endommager le lave-linge à la longue.

La solution: veillez à laisser quelques centimètres entre le linge et le tambour lors du chargement de la machine.

Erreur n° 2: vous oubliez de vider les poches

Cela vous est sans doute déjà arrivé. Au moment d’accrocher votre linge fraîchement lavé, vous constatez que tous vos vêtements sont pleins de peluches blanches dues à un mouchoir oublié dans une poche. Il ne vous reste plus qu’à retirer les boulettes une à une ou à remettre le tout en machine. Si les briquets résistent généralement très bien au lavage, il n’est toutefois pas exclu qu’ils endommagent le lave-linge, tout comme les pièces de monnaie.

La solution: videz les poches avant de mettre les vêtements en machine, de préférence lorsque vous vous déshabillez.

Erreur n° 3: vous n’utilisez pas le bon dosage de lessive

Si votre lave-linge actuel possède un plus grand tambour que votre ancienne machine, vous partez du principe qu’il faut y mettre un peu plus de lessive. Erreur! Le surdosage de lessive n’est pas bon pour la peau et pour le porte-monnaie et abîme les vêtements. En revanche, si vous mettez trop peu de lessive, votre linge ne sera pas propre. Il est donc conseillé de bien lire les instructions de lavage.

La solution: lisez ce qui est écrit sur votre lessive et renseignez-vous sur la quantité de linge supporté par votre lave-linge et sur la dureté de votre eau. Procurez-vous ensuite un contenant approprié (bouchon de dosage, verre à shot ou tasses à expresso), qui facilite le dosage. Et voilà! Vous ne sous- ou surdoserez plus jamais votre lave-linge en lessive.

Erreur n° 4: vous oubliez le linge mouillé dans le lave-linge

Il peut évidemment arriver qu’on oublie le linge dans la machine. Mais il ne faut pas que cela devienne une habitude, au risque de devenir problématique. Du linge mouillé qui reste longtemps dans le lave-linge augmente le risque de voir apparaître de la moisissure sur les vêtements et dans la machine. Des recherches ont montré que les premières traces de moisissures se forment dans la machine après seulement 24 à 48 heures.

La solution: ne mettez vos lessives en route que si vous savez que vous aurez le temps d’accrocher le linge à la fin du cycle de lavage. Ou renseignez-vous sur les appareils qui font à la fois lave-linge et sèche-linge.

Erreur n° 5: vous utilisez la mauvaise lessive

On peut effectivement laver la plupart des vêtements avec une lessive classique pour toutes les couleurs et tous les types de tissus. Mais ce genre de lessive peut très vite s’avérer agressif pour les tissus délicats tels que la soie, le cachemire et la laine. Pour les préserver au maximum, mieux vaut donc utiliser une lessive spéciale laine et opter pour un cycle de lavage pour linge délicat. Pour le linge blanc, les lessives avec agent blanchissant peuvent également faire toute la différence.

La solution: voyez ce dont vous avez besoin. Si vous avez beaucoup de linge délicat, vous devriez utiliser une lessive spéciale laine. Si vous ne portez de toute manière que du noir ou du blanc, il pourrait s’avérer utile de choisir la lessive en fonction de la couleur.

Erreur n° 6: vous ne triez pas correctement le linge

Rien ne vous empêche de jeter tout votre linge d’un coup dans la machine. Mais si vous tenez à vos vêtements, vous devriez tout de même les trier un minimum auparavant.

La solution: les vêtements blancs ne seront lavés qu’avec d’autres pièces de couleur blanche, au risque de les voir sortir gris de la machine. Si vous avez beaucoup de linge à laver, vous pouvez également faire un tas de linge «de couleur claire» et un autre «de couleur foncée». Le noir doit évidemment toujours être lavé avec du noir. Par mesure de précaution, on lavera toujours les vêtements neufs séparément, car ces derniers risquent de déteindre au premier lavage. On peut parfaitement laver le coton sur un cycle délicat avec une lessive pour la laine. En revanche, un pull en cachemire ne supportera pas les lavages systématiques avec une lessive universelle ou sur un cycle à 40 °C.

