Un yacht hors du commun au service de la science

700 millions de dollars (589 millions d'euros environ): c'est le prix de ce yacht appelé Earth 300. Un bateau pas comme les autres imaginé par Terra Power et l'architecte Ivan Salas Jefferson. La société d'ingénierie nucléaire avait été fondée par Bill Gates en 2006. Il devrait être mis en mer en 2025, avec à son bord des chercheurs reconnus.

Son but est de parcourir les océans et de veiller à la santé des eaux du globe. Il fera 300 mètres de long et dépassera donc le Titanic.

