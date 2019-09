Il relie Vesoul et Quimper en ULM, et crie au record

Un Britannique de 58 ans a revendiqué samedi le record du monde de distance en ULM pendulaire sans atterrissage, disant avoir relié sans arrêt en un peu moins de 8 heures les 784 km séparant Vesoul de Quimper, a-t-il annoncé à l'AFP. Ce record doit être officiellement homologué par la Fédération aéronautique internationale (FAI), qui doit décortiquer les enregistreurs de vol prouvant notamment que l'appareil ne s'est pas posé entre les deux villes, a indiqué Colin Fargher.

Selon ce pilote d'ULM professionnel, qui a fait cette traversée avec son fils de 19 ans, la procédure d'homologation, qui «va commencer lundi», peut encore prendre «quelques semaines». Son appareil - doté d'un moteur «un peu particulier» utilisé dans les Peugeot 108 ou les Citroën C1 et «avionnisé» pour son ULM - a décollé samedi à 7h27 de l'aérodrome de Frotey-lès-Vesoul, près de Vesoul, pour atterrir à 15h13 à Querlarn Plobannalec Lesconi, près de Quimper, où lui et son fils ont été «accueillis au son des cornemuses».

Précédent record détenu par un Allemand

Deux commissaires de course ont attesté pour le compte de la Fédération française d'ULM le décollage et l'atterrissage, a encore précisé M. Fargher. Le précédent record était détenu par l'Allemagne Hans-Ulrich Dörr, qui avait parcouru le 21 octobre 2017 749,8 km entre les villes allemandes de Bremgarten et Neubrandenburg. Samedi, Colin Fargher et son fils ont parcouru 784 km, soit 35 km de plus de l'Allemand.

Le vol, mené à une hauteur moyenne de «3 000 pieds» (environ 1 000 mètres) «était super», s'est réjoui Colin, même si «le vent prévu» au départ a rapidement diminué, forçant l'ULM à consommer plus de carburant, avant de reprendre «après Orléans». À l'arrivée en Bretagne, «nous avons eu des turbulences (...) On a été secoué», a déclaré ce Britannique marié à une Française et qui vit à Vesoul depuis «une quinzaine d'années».

«C'est magnifique, traverser la France, c'est tellement beau», a encore confié M. Fargher, qui a «commencé à planifier» son vol «il y a six mois» et avoir attendu les «bonnes conditions» météorologiques, finalement réunies samedi.

