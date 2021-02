«Aujourd'hui, tout le monde fait du break»

Il a brillé dans les «battles» à une époque où les danseurs de «breaking» ne jouissaient d’aucun statut officiel mais aujourd’hui, le Français Abdel Mustapha entraîne une nouvelle génération avec les Jeux olympiques en ligne de mire, jouant le rôle de passeur entre culture hip-hop et sport.

En décembre, celui qui a grandi dans un quartier populaire de Grande-Synthe (nord de la France) a vécu un tournant dans l’histoire de sa discipline, lorsque le breaking (parfois appelé breakdance), né dans les ghettos du Bronx dans les années 1970, a été admis au programme des Jeux olympiques 2024 de Paris.

Si Abdel Mustapha devient alors entraîneur et coordinateur national du breaking au sein de la Fédération française de danse (FFD), le trentenaire aux cheveux coiffés en arrière et à la barbe bien taillée avait déjà accompli un pas important pour devenir ambassadeur de sa discipline, lorsque celle-ci avait fait son entrée aux JO de la Jeunesse, à Buenos Aires (Argentine) en 2018.

Depuis lors, la FFD s’appuie sur lui pour structurer un mouvement protéiforme, mettre en place des sélections, réfléchir à l’arbitrage et au cahier des charges des salles d’entraînement, mais aussi tenter de rassurer ceux qui craignent de voir leur discipline dénaturée.

«C’est aussi notre grand frère»

«Le break ne connaissait pas le système fédéral et le système fédéral ne connaissait pas forcément la communauté breaking, ses valeurs et ses codes, c’était un peu un mariage forcé: il a fallu faire de la médiation», résume le jeune homme de 32 ans, très attaché à sa région, depuis la salle de Grande-Synthe où il entraîne deux «B-boys» du cru, les virevoltants et charismatiques «Kidmario» et «Kidmartin», 16 et 18 ans.

Le second, Martin Lejeune pour l’état civil, tignasse de cheveux châtains dans les yeux, a ramené une médaille d’argent des Jeux olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018. «On ne le considère pas seulement comme notre entraîneur, c’est aussi notre grand frère», confie son camarade Mathéo Dubar.

Très peu d’encadrement

Abdel Mustapha a désormais la charge de la vingtaine de «breakers» figurant sur la liste de haut niveau française.

Celui qui admire Michael Jackson, le «breaker» Ibrahim Dembele et le footballeur Cristiano Ronaldo, pour sa capacité à toujours se surpasser, a grandi dans une famille de six enfants, entre un père chauffeur de bus et une mère au foyer, arrivés du Maroc, ses «premiers exemples». Deux frères plus âgés et une cassette vidéo d’une «battle» (compétition) internationale le font plonger dès ses 7 ans dans le bain du hip-hop.

S’il ne s’entraîne pas essentiellement dehors, comme la génération précédente, mais plutôt dans des maisons de quartier de Grande-Synthe, un lieu qui compte sur la carte française des cultures urbaines, il progresse dans un domaine où n’existent ni diplôme ni encadrement médical.

Du break à l’école

D’abord passionné par les aspects chorégraphiques du breaking, le jeune homme, qui se décrit comme plutôt timide, a eu ensuite un «coup de cœur» pour les «battles». Il écume compétitions nationales et internationales, avant d’être bloqué par des blessures.

Reconverti dans la transmission de sa passion, il donne des stages à travers le monde, fait entrer le breaking dans les écoles, les Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et les prisons.

«Pour l’intérêt commun»

Charles Ferreira, président de la Fédération française de danse, salue en lui «quelqu’un d’honnête qui a agi pour l’intérêt commun» et qui a su atteindre un «consensus quasi général du mouvement, même s’il reste quelques récalcitrants».

«Il faut être conscient que les JO ne représenteront qu’une facette du break», tempère la breakeuse et chorégraphe Anne Nguyen, qui se souvient d’Abdel Mustapha comme d’un «bon danseur mais dans un style assez performatif, très acrobatique, athlétique».

Sortir des clichés

L’entraîneur évoque pudiquement le flot de commentaires négatifs – certains parlaient de compétitions de voitures brûlées – qu’a suscités la reconnaissance olympique et se souvient qu’à Buenos Aires, les breakers s’entraînaient dans un hall, faute d’espace réservé.

«J’essaie tout le temps de sortir de ce cliché (du breaker issu des quartiers «chauds»), mais je ne peux pas dire que c’est pas vrai parce que j’en fais partie», résume-t-il. Mais aujourd’hui, «tout le monde fait du break», à la campagne, au centre-ville, dans des familles aisées, se réjouit-il.

