Un habit vendu sur Zalando suscite l'indignation

Un vêtement proposé sur Zalando a créé une vive polémique. La main d'une personne noire, qui semble couler, est imprimée sur le t-shirt d'un fabriquant danois. «This t-shirt celebrates the simple joys of the natural world» (ndlr: ce t-shirt célèbre les joies simples d'un monde naturel) est-il inscrit en descriptif du produit.

L'avalanche de commentaires n'a pas tardé sur les réseaux sociaux. «Vous êtes juste nuls!», lance un utilisateur de Facebook. «Cela me laisse sans voix», ajoute un autre. «Le message doit être différent, non? Mais lequel?!», questionne un troisième internaute. «Je trouve que c'est vraiment dégoûtant», condamne une autre.

Zalando s'excuse

Face à cette vive protestation, le géant européen de la mode en ligne a décidé de retirer le produit de leur plate-forme. «Nous nous excusons pour toute interprétation erronée», déclare une porte-parole en évoquant un acte «involontaire».

De son côté, le partenaire danois persiste et signe. «Bien que nous ayons la plus grande sympathie pour les situations désespérées que vivent les réfugiés, l'imprimé sur le T-shirt n'est pas lié à la crise actuelle. Mais le motif peut être considéré comme un commentaire sur le réchauffement de la planète et l'accélération de l'élévation du niveau de la mer», indique la firme dans un communiqué.

