Au delà du pop-​​corn, ou comment apprêter le maïs

C'est l'une des céréales les plus consommées à travers le monde. Pourtant, le maïs n'est pas hyper populaire sur nos tables. Bien qu'on puisse croiser d'immenses champs qui lui sont dédiés dans nos campagnes, ce n'est pas vraiment un aliment qui fait partie de notre patrimoine culinaire. On le croisera sorti de la boîte et juste assaisonné en salade, grillé entier, en polenta ou encore séché puis soufflé en pop-corn. Mais rien de trop fou…

Pour la cuisson



Des épis de maïs crus ne demandent vraiment pas de s'arracher les cheveux pour s'apprêter Ils ne requièrent pas forcément un gril! Ils se cuisent très bien au micro-onde, encore enfermés dans leurs spathes (les feuilles), mais débarrassés des filaments de soie. Les grains quant à eux, peuvent se dorer au four pour un en-cas rapide. Bref, c'est un aliments qui salit peu et simple à préparer. Elote: le maïs façon street-food mexicaine



Pour la prochaine grillade, l'elote se présente comme une belle alternative. Au lieu de n'accompagner un maïs grillé que de beurre et de sel, ce qui est certes, excellent, mais un peu ennuyeux, pourquoi ne pas tenter de le faire façon street-food du Mexique? Une fois bien doré, on badigeonne l'épi de maïs de beurre, puis de mayonnaise. On l'assaisonne alors avec du parmesan râpé, qui rappelle le «cotija», fromage mexicain, un trait de jus de lime et un peu de poudre de piments. C'est frais, piquant, doux et salé à la fois. Un voyage en soi.

Outre-Atlantique, par contre, le maïs est un aliment très populaire. Sa saison, qui commence juste par chez nous, est attendue de pied ferme et il est apprêté à toutes les sauces. Au nord du continent américain, il est cuisiné à la crème comme en gâteau, tout en jouant sur la texture en jonglant entre la fraîcheur des grains cuits et la richesse et l'amidon de la farine. Il s'accorde aussi avec le fromage, dans une sauce épaisse pour dip, ou encore pour adoucir des pâtes italiennes dans une version déjantée de «cacio et pepe», qui plait bien aux plus jeunes gourmands.

En Amérique centrale, il est un pan incontournable de la culture. Tortillas et tamales sont préparées à base de farine de maïs nixtamalisé, soit cuits dans une solution alcaline au charbon ou à la chaux. Un procédé qui permet d'en faire une pâte riche en amidon et en valeurs nutritives. Mais le maïs se décline aussi en desserts. En flans comme en muffins. C'est aussi une belle alternative aux farines de blé pour les cœliaques.

