Laver son nombril, est-​​ce vraiment nécessaire?

Ce petit creux au centre de l’abdomen est un stigmate de la vie. C’est un souvenir de notre naissance sous forme de cicatrice indélébile. La première, à vrai dire. Et pourtant, on a tendance à l’oublier. Même quand on se lave. Certaines personnes nettoient leur nombril tous les jours, d’autres le négligent.

Quelle est l’approche adéquate? Un dermatologue rappelle que «la zone est propice à la prolifération des bactéries. C’est pourquoi, elle doit toujours être nettoyée délicatement à l’eau et au savon, puis séchée». Attention à ne pas abuser. «Un nettoyage agressif quotidien, avec un coton-tige par exemple, risque de blesser cette zone sensible», assure le spécialiste.

Parfois, il arrive que la peau rougisse et qu’on ressente une douleur. L’inflammation peut être le premier signe d’une infection. «Chez l’adulte, l’infection est souvent bénigne, tempère le dermatologue. Si on la remarque assez tôt, il suffit de nettoyer très délicatement l’ombilic avec un coton-tige et un peu de désinfectant». Donc pas de panique. Si l’infection persiste, «il faut consulter un médecin qui prescrira des antibiotiques».

(L'essentiel/Malin Mueller)