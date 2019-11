Le bain de vapeur pour les cheveux a des vertus

À quoi sert la vapeur?

La chaleur humide ouvre les follicules pileux et permet à des produits tels que les huiles et les revitalisants de mieux pénétrer dans les cheveux. Un bain de vapeur est particulièrement bénéfique pour les cheveux secs, car il aide à absorber plus d'humidité. De plus, les pores du cuir chevelu sont ouverts et les impuretés et résidus de produits sont dissous. Le cuir chevelu est apaisé, la circulation sanguine est stimulée et les cheveux abîmés sont réparés.

Comment fonctionne un bain de vapeur?

Le traitement est actuellement une tendance, en particulier aux États-Unis, et il n'est pas encore vraiment arrivée chez nos coiffeurs. Mais à la maison, on peut obtenir presque le même résultat qu'en salon, juste avec une serviette chaude. Avant un bain de vapeur, les cheveux doivent être lavés normalement, car un meilleur effet est obtenu quand ils sont propres. Après le lavage, applique une quantité généreuse de revitalisant ou d'huile capillaire, masse le cuir chevelu, couvre les cheveux d'un bonnet en plastique ou d'une feuille d'aluminium et enveloppe-les dans une serviette chaude. Laisser agir 10 à 30 minutes.

(L'essentiel/Janine Heini)