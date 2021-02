Adieu «Monsieur Patate», la marque ne sera plus genrée

Ces jouets, introduits en 1952, et mis en scène dans la série de films «Toy Story», font partie des incontournables des familles américaines. À partir d’une forme de patate en plastique, les enfants sont appelés à créer des personnages en leur ajoutant des attributs comme des yeux – avec sourcils maquillés pour Madame Patate, par exemple – une bouche, avec rouge à lèvres pour Madame – une moustache pour Monsieur, chaussures à talons ou pas, etc.

Dans un premier communiqué publié sur son site Internet, jeudi, Hasbro indiquait vouloir désormais «s’assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la marque et le logo de "Monsieur Tête de Patate"». Avec l’intention de «promouvoir égalité des genres et inclusion».

Mais un autre communiqué, plus bref, l’a ensuite remplacé, indiquant que «les personnages emblématiques de M. et Mme Patate ne disparaîtraient pas», sans préciser pour autant sous quelle forme ils seraient maintenus. Le nouveau texte retirait aussi toute mention d’inclusion ou d’égalité des genres, indiquant simplement qu’il s’agissait de «célébrer les différents visages des familles». Contactée, une porte-parole du groupe n’a pas répondu aux demandes d’explications de l’AFP, sur les raisons de ces modifications.

Ces dernières années, les fabricants de jouets ont plusieurs fois fait évoluer des jouets traditionnels – à commencer par les poupées — en réponse aux dénonciations de stéréotypes sexistes, racistes, ou encourageant des canons de «beauté» traditionnels. Les jouets «mixtes», destinés à éviter les stéréotypes de rôle masculin ou féminin, notamment, se sont multipliés. Mattel, créateur des poupées Barbie, a été en pointe, avec notamment sa gamme «creatable world», des poupées au corps d’un enfant de 8-10 ans et aux cheveux courts.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ