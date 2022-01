Comment faire LA photo parfaite de votre intérieur?

Qu’il s’agisse d’afficher son style sur les réseaux sociaux en prenant des clichés particulièrement stylés ou de passer une annonce sur un site de (co)location ou Airbnb pour louer son appartement ou une chambre, les raisons de vouloir mettre en lumière son logement sont multiples. Quoi qu’il en soit, prendre de bonnes photos de son intérieur, ça s’apprend! Ce n’est pas pour rien que les grandes agences immobilières font appel à des professionnels pour cela.

Pas de panique! Avec un peu d’entraînement, vous arriverez, vous aussi, à prendre les plus beaux clichés. Nous allons vous donner cinq astuces pour faire des photos exceptionnelles.

1 La bonne lumière

L’éclairage est particulièrement important. Veillez donc, dans la mesure du possible, à prendre vos photos à la lumière du jour, de préférence par une belle journée ensoleillée. Les photos prises de nuit ou avec un mauvais éclairage font non seulement paraître une pièce plus petite, mais les photos ont aussi souvent une teinte jaunâtre, ce qui n’est pas très esthétique.

Si votre pièce est aveugle (salle de bain, par exemple), il convient d’allumer toutes les sources de lumière possibles pour y apporter un maximum de luminosité. Si elle est toujours trop sombre, vous pouvez éventuellement avoir recours à un lampadaire supplémentaire pour obtenir un éclairage agréable.

2 Le rangement

Avant de prendre votre photo, prenez le temps de ranger tout votre bazar. La veste accrochée à la chaise de la salle à manger, le câble du téléphone portable sur le canapé ou encore la tasse qui traîne depuis deux jours sur la table basse du salon n’ont rien à faire sur les photos. Moins il y a aura de bazar, plus les photos auront l’air professionnelles.

Rabattez la lunette des WC quand vous prenez des photos de votre salle de bain, assurez-vous que vos cadres au mur soient bien droits et qu’il y ait le moins de plis possible dans les tissus d’ameublement.

3 Personne sur la photo

Assurez-vous qu’il n’y ait personne sur votre photo. Cela vaut particulièrement pour les photos destinées à être utilisées pour passer une annonce. Dans ce cas, les personnes ne feraient que détourner l’attention de ce qui est le plus important, à savoir la chambre ou le logement.

4 Un maximum de photos

Ce qui est vrai pour les selfies l’est également pour les photos de votre logement. Par conséquent, prenez le plus de photos possible sous différents angles de vues en tenant votre téléphone portable (ou votre appareil photo) à différentes hauteurs et mitraillez la pièce. En prenant 50 photos, les chances d’en avoir quelques-unes de bonnes seront plus grandes que si vous n’en prenez que quatre.

5 Angle de prise de vue et hauteur

Posez-vous aussi la question de la finalité de la photo, le format portrait se prêtant mieux pour les stories sur Instagram, alors que le format paysage sera plus adapté pour des posts quelconques ou une annonce immobilière. Si vous aimeriez que vos photos ressemblent à celles des magazines de décoration, faites en sorte de tenir l’objectif à environ un mètre au-dessus du sol.

Même s’il peut être tentant d’utiliser un grand-angle afin d’obtenir des vues intégrales de la pièce, ce n’est pas toujours la meilleure solution, car la déformation peut vite donner un sentiment de désordre, surtout si la pièce est chargée. Le mieux est de laisser un maximum de distance entre vous et le sujet. Il convient également de veiller à la symétrie. Pour ce faire, orientez votre portable en vous basant sur le cadre de la porte ou sur toute autre ligne droite. Les photos prises de travers donnent une impression de chaos. Sachez que vous pourrez encore rectifier le tir après coup.

(L'essentiel/Meret Steiger)