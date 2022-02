Voici l'aliment le plus volé dans le monde

Un rapport du Centre for Retail Research, pour lequel 1 187 chaînes de supermarchés de 43 pays ont été interrogées, a révélé quel aliment se balade le plus souvent dans les sacs. Selon ce rapport, les variétés de parmesan les plus chères sont particulièrement appréciées des voleurs, qui les revendent parfois.

À la place du vin et du chocolat

Le fromage serait exposé à un risque de vol plus élevé que le chocolat ou l’alcool. Et ce n’est pas tout: selon le rapport, le vol de fromage est même si courant que plus de 4% de la production mondiale sont volés.

Du fromage sur le marché noir

«Les raisons sont relativement évidentes, notamment la forte demande, les petits formats qui facilitent la dissimulation du produit et la facilité avec laquelle les voleurs s’en débarrassent», peut-on lire dans le Global Retail Theft Barometer.

«Les gens dans les pays où le fromage est encore considéré comme un produit de luxe sont prêts à payer un prix élevé pour ce genre de marchandise.» C’est la raison principale pour laquelle la plupart des morceaux de fromage volés par des professionnels se retrouvent sur le marché noir et sont vendus à un prix plus élevé que la normale. Le cas le plus fréquent concerne le parmesan.

(L'essentiel/Luise Pomykaj)