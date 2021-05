Mais où est passé le reste du corps de cette petite fille?

«Où est passé le reste de ma fille?», interroge une maman en introduisant une discussion sur le célèbre site communautaire américain Reddit. En prononçant ces quelques mots, la femme ne s'attendait probablement pas à éveiller l’intérêt des internautes, tous perturbés par ce qui s'apparente à une illusion d'optique. Et pour cause, l'enfant qui se promène sur un chemin pavé entouré de verdure semble littéralement enfoncée dans le sol. Comme si des sables mouvants étaient en train de la faire disparaître...

La mère a ajouté un détail à l'énigme en précisant qu'elle «voyait» la solution et en incitant les utilisateurs à découvrir le mystère. Avec plus de 63 000 «J'aime» et 1 200 commentaires, la photo a fait son effet. Elle a même suscité des débats sur Facebook. Si une grande partie des observateurs se sont cassés les dents et ont fait part de leur impuissance, d'autres ont émis des théories.

«Cela ne m'a pris que quelques secondes.»

La plus commune est que la petite fille se trouve en réalité derrière un mur et que le décorum qui semble uniforme n'est en réalité qu'une illusion. Une autre hypothèse est que le photographe se trouve en réalité sur un mur et qu'il joue volontiers de l'effet d'optique.

Mais beaucoup d'internautes considèrent la devinette de la mère comme un simple effet de buzz. La thèse du montage est privilégiée par de nombreuses personnes: «J'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait qu'une moitié de personne», écrit un internaute. «Cela ne m'a pris que quelques secondes. Faites toujours attention à la régularité des photos avant de vous interroger». Bien entendu, l'utilisatrice n'a jamais révélé le secret. Et vous, quel est votre avis sur cette fameuse photo?

