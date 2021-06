Les piscines les plus spectaculaires du monde

Imaginez un instant que vous soyez en vacances dans un magnifique endroit, en train de profiter d’une journée au bord de la piscine. Ça donne envie, non? Voici sept piscines qui vous donneront instantanément envie de voyager.

La piscine Neptune à Hearst Castle, en Californie

Le domaine de Hearst Castle, rendu célèbre par le clip vidéo de la chanson «G.U.Y.» de Lady Gaga, dispose non pas d’une, mais de deux piscines tout aussi spectaculaires l’une que l’autre: la piscine extérieure Neptune, d’une capacité de plus d’un million de litres d’eau et la piscine intérieure, d’inspiration romaine. Cependant, seuls les employés et les membres de Hearst Castle sont autorisés à s’y baigner, généralement une fois par an. L’adhésion annuelle à la Hearst Foundation coûte 500 dollars, les tickets (en nombre limité) pour participer à l’événement sont au prix de 950 dollars.

La piscine de la résidence «Embassy Gardens», à Londres

Attention, vertige! La piscine reliant les appartements de deux immeubles résidentiels à Londres, est suspendue à 35 mètres du sol. Elle mesure 25 mètres de long, six mètres de large et l’eau qu’elle contient pèse un poids incroyable de 375 tonnes. Cette piscine, la première de son genre, est une prouesse d’ingénierie. Son accès est réservé exclusivement aux résidents des appartements, situés dans le quartier de Vauxhall. Vous ne vous en tirerez pas à peu de frais, car les prix d’un appartement démarrent à un million de livres sterling, soit l’équivalent de 1,16 million d'euros.

La piscine de l’hôtel Kura Design Villas, au Costa Rica

Cette piscine est celle d’un hôtel-boutique situé à Uvita, au Costa Rica. Elle est exclusivement réservée aux adultes et offre, en dehors de toutes autres sortes de luxes, probablement l’une des plus belles vues que l’on puisse avoir depuis une piscine. L’hôtel met un point d’honneur sur l’exclusivité et la durabilité de ses services. Pour une chambre, vous pouvez vous en sortir à partir d'environ 600 euros la nuit.

La piscine en plein air du Four Seasons Safari Lodge, en Tanzanie

Ici, safari et farniente au bord de la piscine vont de pair. Le Four Seasons Safari Lodge se trouve au cœur du parc national de Serengeti, en Tanzanie. Il est donc tout à fait possible qu’un troupeau d’éléphants passe par là pendant que vous faites des longueurs dans la piscine. Outre les éléphants, vous pourriez également voir passer des girafes, des zèbres et d’autres animaux sauvages. On y trouve des chambre à un peu moins de 1 500 euros la nuit.

La piscine à débordement de la Casa Mirador, au Mexique

Cette maison de vacances, disponible sur Airbnb, se trouve à Cabo San Lucas, au Mexique. Elle peut accueillir jusqu’à douze personnes, mais honnêtement, avec une vue pareille et cette piscine, vous passerez de toute façon un maximum de temps à l’extérieur.

La piscine du club Bondi Icebergs, à Sydney

Cette piscine des marées est la star sur des milliers de photos sur Instagram. Et ce n’est pas étonnant, car le bassin se remplit d’eau à la marée montante et la vue sur la mer est juste époustouflante. Il s’agit également de la piscine d’hiver du club de natation australien Bondi Icebergs.

Les Piscinas Naturais de Porto Moniz, à Madère

On trouve également une piscine des marées, entourée de formations rocheuses naturelles, sur l’île portugaise de Madère. Les Piscinas Naturais (piscines naturelles, en français) se trouvent dans la petite ville de Puerto Moniz. Le plus impressionnant est sans doute quand les vagues de l’Atlantique viennent s’écraser contre les rochers pour remplir les deux bassins.

(L'essentiel/Meret Steiger)