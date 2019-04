TrashTagChallenge, un défi pour la planète

Défis ramassage de déchets ou repas sans viande, pétitions pour le climat, manifestations: les réseaux sociaux augmentent la mobilisation citoyenne pour la planète. En quête d'un défi responsable? Chacun peut participer au «trashtag challenge», qui invite à nettoyer un coin de rue, un bout de plage ou de forêt, et à en poster les clichés avant/après. Depuis le début mars, la collecte de déchets fait fureur du Sénégal au Canada. En quatre semaines, le #trashtag a fait l'objet de plus de 200 000 tweets.

Tout a démarré par une publication sur le réseau social Facebook d'un habitant de l'Arizona, montrant le 5 mars un jeune homme entouré de sacs-poubelles remplis. Le post de l'Américain reprenant ses photographies sera partagé 333 000 fois. En 2015, le même défi, lancé par une marque américaine de matériel de camping, n'avait pourtant généré que... 187 tweets.

Les ONG dans le coup

Nettoyeurs occasionnels, familles «à énergie positive» ou «résistants climatiques», ils sont nombreux à se lancer dans la bataille des déchets, des pesticides, de l'impact carbone sur fond de mauvaises nouvelles pour la planète. Rien de neuf acheté pendant un an! Ou bien, pas de viande le lundi. Ou alors, fini les voyages en avion. Le projet, qu'il dure deux heures ou deux ans, paraît d'autant plus porteur qu'il prend la forme d'un «défi», relayé et soutenu à travers les réseaux.

Tout cela n'a pas échappé aux grandes ONG. Le WWF France a lancé en novembre son application WAG («We act for good»), qui revendique 300 000 téléchargements et 1,5 million de défis relevés autour des gestes du quotidien (comment se fournir en électricité verte, consommer local, installer un potager sur le toit et mettre ses amis au défi de faire de même?).

