Les baskets de Billie sont-​​elles vertes ou roses?

Billie Eilish says her shoes are mint and white. What color do y’all see? Mint and white or pink and white? pic.twitter.com/DKSe0jvPIU — Rap Alert (@rapalert2) October 18, 2020

Après la robe de 2015 – que certains voyaient blanc et or alors que d’autres juraient qu’elle était bleu et noir – voici la basket!

Et ce nouveau casse-tête à propos de couleur, on le doit à Billie Eilish. Dans sa story Instagram, le 17 octobre 2020, la chanteuse de 18 ans a montré une paire de baskets et déclaré en se moquant de lui que son père les voyait rose et blanc alors que, selon elle, elles sont vert et blanc.

Ce que l’interprète de «No Time To Die» n’avait pas anticipé, c’est qu’une grande partie de ses abonnés partagerait l’avis de son papa: «Ne me dites pas que vous aussi? Je ne sais pas ce qui vous est arrivé durant votre enfance, mais rose et blanc?». Pour tenter de convaincre les sceptiques, elle a ensuite partagé une capture d’écran montrant les chaussures en question et sur laquelle il était indiqué qu’elles étaient couleur menthe et blanc.

Quant à la fameuse robe, Billie a dit que, selon elle, elle était bleu et or…

(L'essentiel/jfa)