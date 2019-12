Pour éviter tout accident à table lors des Fêtes

Un repas convivial et une bonne soirée, voilà ce qu'est un repas des Fêtes en règle générale. Mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Après l'apéro, dans l'euphorie du moment, onest moins alerte et on fait moins attention. Or, les repas des Fêtes ont leur lot d'accidents bien à eux… Petit rappel, juste pour les avoir en mémoire!

Un conseil cuisine, quand même



La pression est parfois grande quand on cuisine pour toute une troupe. Il faut qu'il y en ait assez, mais aussi que tous puissent se régaler. Il arrive aussi qu'on se lance dans des recettes qu'on ne maîtrise pas. Les préparations s'enchaînent et on n'en voit pas le bout. Pourtant, cette recette de bûche de votre chef préféré, elle semblait si simple à première vue! Lire les recettes en entier avant de commencer ou même les expérimenter, c'est la moindre des choses pour aussi pouvoir profiter de la soirée!

■Chauds les réchauds Les fondues, c'est un classique des repas en groupe. Et suivant les familles, il y a du monde à nourrir. Une petite chinoise, une bourguignonne, voilà un mets idéal et qui se partage très bien! On pensera juste à bien faire le plein des réchauds à l'avance! Et en cas de panne au milieu du repas, on ne les remplira pas tant qu'ils sont encore chauds! Qu'ils soient à gaz, à alcool ou à pâte, la logique est la même.

■Nappes et petits enfants Ce n'est pourtant pas sa faute, il voit un truc joli, qui pendouille à la table, il l'attrape et tire dessus. Comme tous les enfants. Pourtant, si le voir se faire recouvrir de cacahuètes peut déclencher l'hilarité à l'apéro, ça ne sera pas le cas s'il tire la nappe du côté de la casserole de bouillon de la fondue chinoise. Pas de nappes, mais de jolis dessous d'assiette, ça peut aussi faire très joli!

■Feux de friture Il ne faut pas forcément faire d'erreur pour qu'une friteuse s'enflamme ou qu'un caquelon de bourguignonne décide d'allumer le feu! C'est important de ne pas paniquer. On pensera bien à éteindre ces flammes en les étouffant à l'aide d'un torchon ou d'une couverture. Sinon, c'est toute la maison qui prendra un coup de chaud.

■Huîtres L'apéro bat son plein, mais le stock d'huîtres diminue. Quelques convives en veulent encore une ou deux et il reste justement une bourriche. C'est le bon moment où, voulant faire vite, on prend le premier couteau venu et on laisse tomber le torchon. Dangereux! Pour ouvrir une huître convenablement, on ira chercher son tendon, qui se trouve aux environs du deuxième tiers de la coquille. On naviguera doucement, en utilisant les deux mains et en maintenant bien la lame du couteau avec le pouce pour plus de stabilité et de sûreté.

