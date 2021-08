Il raconte sa transition, d'Olivier à Olivia

Olivia Ciappa s'appelait encore Olivier il y a quelques semaines: le photographe devenu célèbre grâce à son travail sur les «couples imaginaires» mettant notamment en scène des couples fictifs de stars (voir ci-dessous) pour lutter contre l'homophobie, a décidé de ne rien cacher de sa transition.

Il l'a documentée sur Instragram, étape après étape, jour après jour. Sans militantisme, a-t-il confié dès le départ. «Je voulais faire un non-coming out, un non-événement, juste transitionner sans avoir à justifier ni à faire ce que je ressentais comme un chantage à la tolérance», a-t-il écrit début avril.

Quelques jours après, sa prise d'hormones montrait ses premiers effets et Olivia se réjouissait de l'apparition de sa poitrine. Fin mai, «barbe rasée, sourcils épilés, ongles aux couleurs de [s]on tattoo et aussi aux couleurs du drapeau trans», il «continue une féminisation discrète et en douceur».

«Je suis très fier de ce que j’ai accompli en tant qu’"Olivier"»

Début juin, celui qui «kiffe [s]on nouveau look, parle avec malice «d'euphorie du genre» (jeu de mot avec disphorie du genre qui caractérise les personnes ne se sentant pas en adéquation avec le sexe attribué à leur naissance): «Je prends le temps d’apprécier chaque nouveau changement».

Et il prévient: chacun est libre de le genrer comme il le souhaite, Olivia ou Olivier, elle ou il, «ne vous mettez pas la pression, lance-t-il. «Je sais que c’est très dur pour beaucoup de monde de changer un pronom et un prénom, surtout quand on connaît quelqu’un depuis longtemps: tout me convient, du moment que c’est bienveillant». Il souligne: «Je suis très fier de ce que j’ai accompli en tant qu’"Olivier" et je ne veux pas le renier d’un claquement de doigts en appelant ça un "dead name". Je vais passer doucement à "Olivia" et me genrer au féminin, mais je prends mon temps».

Olivier Ciappa a notamment remporté le concours de la Marianne de la Jeunesse en 2013: le dessin qu'il a imaginé figurait sur tous les timbres français jusqu'en 2018 (AFP)

«Maintenant j’aurais deux anniversaires à fêter»

Mi-juillet, il est parti en Thaïlande pour réaliser une vaginoplastie et partage, non sans humour, toute son aventure sur les réseaux: «La bonne nouvelle, tous mes tests sanguins, cœur, poumons sont bons. La mauvaise: le chirurgien m’a dit que j’avais le plus gros sexe qu’il avait vu jusqu’à présent. Au lieu de mettre 2 mois à cicatriser ça pourra mettre jusqu’à 1 an!!!»

Le 6 août dernier, au lendemain de son opération, il change officiellement de genre sur les réseaux sociaux, comme une renaissance: «Du coup maintenant j’aurais deux anniversaires à fêter. Le 17 mars parce que je n’ai pas envie de renier Olivier et le 5 août pour cette nouvelle naissance». Il est actuellement toujours à Bangkok où il doit apprendre à apprivoiser ce nouveau corps: «J'ai dû apprendre à uriner comme vous les femmes», écrit-il. «Je me suis sentie femme pour la toute première fois. J'ai beaucoup pleuré».

