Voici comment Bella prend soin de sa santé mentale

«Je réalise aujourd’hui que mon corps est un temple», explique Bella Hadid dans une interview accordée au WSJ Magazine. Le mannequin de 25 ans, qui souffre de la maladie de Lyme, s’est confié publiquement à plusieurs reprises au sujet de son anxiété et des épisodes dépressifs qu’elle a traversés. La sœur de Gigi Hadid a posté l’année passée une série de selfies d’elle en pleurs sur Instagram.

«Lorsque ma mère ou mon médecin me demandaient comment j’allais pendant mes épisodes dépressifs, je leur envoyais une photo de moi plutôt qu’un message. C’était la chose la plus facile à faire car j’étais incapable d’expliquer ce que je ressentais. J’étais en proie à une douleur physique et mentale atroce mais je ne savais pas pourquoi», révèle-t-elle.

En partageant ces clichés, Bella Hadid a voulu lutter contre la solitude: la sienne mais aussi celle des personnes qui sont, comme elle, en souffrance. «Savoir que je ne suis pas la seule à endurer ça me fait me sentir mieux».

De nouvelles habitudes

Bella Hadid raconte avoir mis en place une routine quotidienne qu’elle tente de suivre malgré un emploi du temps souvent surchargé. «J’essaie de ne pas garder mon téléphone dans ma chambre et de le laisser charger dans une autre pièce, souligne-t-elle. Chaque matin, j’écris aussi dans mon journal et exprime des gratitudes en méditant. Grâce à ce rituel, je peux prendre du temps pour moi.» Le mannequin a aussi pris la résolution d’aller plus souvent au fitness, toujours dans l’optique de prendre davantage soin de sa santé mentale et d’être entourée.

Une croix sur l’alcool

Pour lutter contre l’anxiété, la jeune femme a pris une décision radicale il y a six mois, celle de ne plus consommer d’alcool. «Je ne ressens plus le besoin de boire car je sais que je vais me réveiller anxieuse à 3 heures du matin, en repensant à des choses que j’ai pu dire par le passé», explique-t-elle au magazine InStyle. Pour autant, pas question de se contenter d’une simple eau gazeuse, le top model ne jure désormais que par les boissons Kin Euphorics, des sodas dont les ingrédients réputés antistress l’auraient aidée à atténuer son anxiété.

(L'essentiel/Nina Seddik)