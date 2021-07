L'Éthiopie et ses fascinantes richesses

On ne revient pas indemne d'un voyage en Éthiopie, pays à la dimension si singulière. Méconnue mais fascinante, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, elle a son propre alphabet, son calendrier, son système horaire et rappelle à chaque visiteur qu'elle n'a pas d'équivalent en Afrique.

La chaleur de ses peuples, la diversité de sa culture et la splendeur de ses paysages suffisent à marquer toute une vie. L'histoire multimillénaire d'un pays africain, comme il n'en existe aucun autre, raconte une mosaïque d'ethnies aux traditions ancestrales, un patrimoine architectural d'une richesse absolue où la religion est omniprésente, et une variété géographique insoupçonnée.

Multiples facettes

Parfois surnommée le «berceau de l'humanité» depuis la découverte du squelette de Lucy dans la vallée de l'Awash en 1974, l'Éthiopie compte plus de 80 peuples et au moins autant de langues. Des musulmans de l'Ouest, Afars et Somalis, aux orthodoxes des hautes terres, Tigréens et Amharas, jusqu'aux tribus du Sud, cette palette ethnique est l'une des plus riches du monde. Deuxième plus vieil État chrétien, la religion est ancrée dans le quotidien de ses habitants, qui affluent par dizaines de milliers à Lalibela, la «Jérusalem noire».

Du charme de la modernité d'Addis-Abeba, la «nouvelle fleur», aux sensationnels panoramas des monts Siemen, en passant par la beauté des rives du lac Tana et l'horizon infini et lunaire du désert du Danakil, la diversité géographique de l'ancienne Abyssinie semble sans limites. Coupée en son sein par la vallée du Grand Rift qui traverse l'Afrique de l'Est, elle est dominée par des hauts plateaux, qui livrent d'impressionnants spectacles et abritent une biodiversité unique. Destination encore très confidentielle, ce pays aux multiples facettes s'ouvre de plus en plus aux voyageurs, qui en reviennent charmés et fascinés.

