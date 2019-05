La marque Breitling se dessine un futur

Créée en 1894, célèbre pour ses montres de pilotes et associée à l'aviation, Breitling se transforme et se redynamise sous l'impulsion de son nouveau président franco-allemand Georges Kern, ex-numéro deux du puissant groupe suisse de luxe Richemont. Il y a deux ans, Breitling, qui demeurait l’une des dernières et rares entreprises horlogères indépendantes, avait cédé 80% de son capital, détenu par la famille suisse Schneider, au fonds d’investissement CVC Capital Partners Ltd, dont le siège social est à Luxembourg. CVC est l’un des dix plus grands fonds de capital-investissement au monde.

«Nous sommes dans une phase de transformation. Nous évoluons tout en gardant notre savoir-faire historique développé en 135 ans d'histoire. Nous restons très liés à l'aviation, mais nous ne sommes pas que cela. Car nous explorons trois mondes, air, mer, terre, depuis les années 60», dit Bernard Hertoghe, administrateur délégué de Breitling Belgique et Luxembourg.

Élégance, modernité, fiabilité, Breitling est et reste l’un des acteurs historiques majeurs de l’horlogerie helvétique. Une marque urbaine, moins formelle que certaines autres, qui ne peut être cantonnée à l’aviation. «Ce n’est pas non plus une griffe réservée qu'aux hommes. De nombreuses femmes aiment arborer nos modèles. Nous avons plein d’histoires à raconter, avec la volonté de relier tous nos modèles contemporains à notre histoire», explique Bernard Hertoghe, de passage chez Lionel et Jean Windeshausen, distributeur Breitling au City Concorde.

Brad Pitt et Charlize Theron (cinéma), Kelly Slater (surf), Bertrand Piccard (aventure)..., les égéries Breitling sont réparties dans différents squads sous la thématique «Squadonamission». C'est que 2019 est une année riche pour la marque, avec des nouveautés (Aviator 8 Curtiss Warhawk), mais aussi des éditions limitées (1959 Navitimer ref 806 ou Premier Bentley Centenary Ltd Edition), des rééditions (Navitimer ref 806 1959 réédition) et encore des collections capsule (Navitimer 1 B01 Chronograph 43 Editions TWA, Pan Am ou Swissair).

(Denis Berche/L'essentiel)