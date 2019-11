Une ville perchée... sur un centre commercial

Les toitures plates offrent de nombreux avantages. En milieu urbain, elles sont particulièrement appréciées pour en faire des jardins. Dans de nombreux pays, faute de place dans les zones fortement peuplées, les architectes utilisent les espaces sur les toits pour réaliser des projets collectifs tels qu'aires de jeux, piscines ou encore jardins publics. À Jakarta, l'un d'entre eux est allé encore plus loin en implantant un quartier entier avec maisons, routes bitumées, terrain de tennis et espaces verts sur le toit du Thamrin City Mall, centre commercial de neuf étages.

Quand on se retrouve au centre de la ville miniature, on oublie complètement qu'on se trouve à dix étages au-dessus du sol. Sur le toit de 12 000m² se trouvent 78 maisons à deux étages accessibles en voiture ou à moto en empruntant une rampe. Les habitants de cette ville miniature se sentent non seulement plus en sécurité à Cosmo Park que dans d'autres quartiers de Jakarta, mais également moins isolés que ceux qui vivent en appartements dans les immeubles. «C'est si beau ici. Mon fils peut faire du vélo, le quartier est central et sûr et le voisinage est sympathique», confie la résidente Fazila Kapasi au quotidien britannique The Guardian.

Protégés contre les catastrophes naturelles

Cela fait déjà six ans que Fazila Kapasi et sa famille habitent à Cosmo Park. Et ce n'est pas uniquement pour le sympathique voisinage. Jakarta est souvent touchée par les inondations, mais pas les maisons à Cosmo Park. «J'adore vivre ici et je ne peux que le recommander à d'autres», souligne t-elle. Cosmo Park n'est pas la seule ville perchée sur les toits, à Jakarta. Il existe une variante de luxe située sur les toits du Mall of Indonesia, qui s'appelle «The Villas».

Avec ces villes miniatures, Jakarta fait face à un problème toujours grandissant. Avec une population de dix millions d'habitants, la capitale indonésienne manque cruellement d'espace. À cela s'ajoute le fait que les fréquentes inondations réduisent toujours plus l'espace au sol. D'une part, Jakarta s'enfonce parce qu'on pompe constamment les eaux souterraines; d'autre part, le niveau de la mer ne cesse de monter.

