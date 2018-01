Les couples homos plus heureux que les hétéros?

Être parfaitement heureux en ménage, qui n’en rêve pas? Et même si on sait que la relation parfaite est un leurre, il est de ces individus qui connaissent une vie amoureuse plus heureuse que d’autres. Mais de qui s’agit-il? Eh bien de couples gays. Selon une étude menée par Francisco Perales et Jannen Baxter, deux chercheurs de l'université du Queensland en Australie, et publiée le 13 décembre dernier, les homosexuels connaîtraient plus de belles histoires que les autres.

Après avoir interrogé 32 000 personnes homosexuelles et hétéros au Royaume-Uni et en Australie, les chercheurs en sont venus à la conclusion suivante: «la qualité de la relation est meilleure chez les couples de même sexe» dans les deux pays. Quant aux individus qui rapportent une «mauvaise qualité de la relation», il s’agirait en partie de couples hétéros. Et ce n’est ni une question de sexualité, d’affinité ou même d’amour, mais de charge mentale. Il s'agit du fait de devoir penser à la gestion du foyer, et ce de manière constante. En effet, même si on a fait de nombreux efforts, la répartition des tâches reste toujours relativement genrée. Et ce sont généralement les femmes qui s’en préoccupent.

Selon les auteurs, ces inégalités seraient sources «de mauvais niveau de satisfaction dans la relation, et pourraient mener jusqu’à des conflits et des divorces». Les couples gays ou lesbiens seraient a contrario plus égalitaires en ce qui concerne l’éducation des enfants et les corvées domestiques. Ils seraient également plus entourés (par la communauté homosexuelle elle-même), ce qui améliorerait leur bien-être au quotidien.

(L'essentiel/Valentina San Martin)