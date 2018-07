Voici les pires voisins pendant un vol

1.- L'incapable

«Où sont les écouteurs?», «Ça marche comment, cet accoudoir?», «Où est la télécommande pour l'écran?»… Avoir un incompétent à côté demande des nerfs d’acier ou des compétences avancées en matière de baby-sitting. En gros, cette personne ne sait pas se débrouiller seule et c’est insupportable. Pour le vol de retour, n’hésitez pas à vous faire passer pour un étranger qui ne parle pas la même langue et ne comprend pas ces sollicitations.

2.- L’alcoolo

Il est assis dans la rangée 21D, mais vous l’avez déjà repéré. Et si par hasard vous vous retrouviez à côté de lui, c’est sûr: une fois de retour sur la terre ferme, vous serez soit bourré, soit enrhumé. Eh oui, s’il ne commande pas des gin tonic toutes les 5 minutes, il tente de se rafraîchir grâce à la clim' réglée au max.

3.- Le gros lourd

Un pénible spécial pour vous, mesdames. Ses yeux sont braqués sur vous. Quant à la distance entre vous deux, elle est infime. Sans oublier qu’il trouve n’importe quelle excuse pour vous parler. Comme il kiffe les nanas aux airs timides, il se fout complètement que vous ne vous montriez pas intéressée. Ni une, ni deux, sa main finit sur l’un de vos genoux et il insiste pour que vous échangiez vos numéros. Dans ces moments, il n’y a qu’une seule issue: changer de place.

4.- L'hystérique

Armé de sa réserve de Valium, l’hystérique est en panique rien qu’à l’idée d’entrer dans l’avion. Il est convaincu qu’il va finir ses jours ici et que toutes les statistiques concernant la sécurité de ce moyen de transport sont faussées. Il vous raconte ses 56 théories conspirationnistes jusqu’au moment tant attendu de l’atterrissage (enfin, doux Jésus!). Quant à vous, vous terminez avec des contusions et les tympans endommagés. Merci…

5.- L'incontinent

Sa vessie retient le volume d'un verre à liqueur. Toutes les 15 minutes, il vous regarde d’un air impatient, histoire que vous vous poussiez et qu’il puisse courir aux toilettes. Le fait qu’il veuille toujours s’asseoir côté fenêtre est aussi incompréhensible que sa capacité à enchaîner les jus d’orange pendant le vol. On aurait presque l’impression qu’il le fait exprès.

6.- L’oppresseur

Dès qu'il s'assied devant vous, il abaisse le dossier de son siège au max et s’endort en moins de deux secondes. Votre confort, il s’en fiche royalement. Il faudra vous y faire, ce sera comme ça tout au long du voyage. Eh oui, l’oppresseur a le sommeil profond. Enfin, jusqu’au moment d’arriver. Il se lève alors si violemment qu’il fait trembler tout son siège. Le café que vous avez délicatement posé sur votre plateau s’est renversé sur vos genoux par sa faute? Who cares? En tout cas pas lui.

7.- L'enfant

Non, on ne parle pas d’un bambin de quatre ans, mais bel et bien d’une personne majeure et vaccinée. Il se comporte comme à la garderie. Il siffle, il sautille sur son siège et il ne cesse d’imiter les consignes de sécurité de l'hôtesse. Avec lui, il n’y a qu’une solution: prendre votre mal en patience et attendre qu’il tombe de fatigue.