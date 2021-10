Le youtubeur Nota Bene raconte sa vasectomie

«C’est un moyen pour les mecs de prendre leurs responsabilités», affirme le youtubeur Benjamin Brillaud, plus connu sous le nom de Nota Bene, dans «La fin de ma virilité? – Hors sujet», une vidéo tournée cinq jours après sa vasectomie aux côtés de sa femme Calie et publiée la semaine dernière. Ce père de trois enfants, célèbre pour ses vidéos d’histoire, explique à ses 1,8 million d’abonnés les raisons qui l’ont poussé à subir cette intervention.

«Est-ce que tu as beaucoup de douleurs?», «La vasectomie, ça consiste en quoi?»: le Français de 33 ans répond aux questions de ses abonnés, curieux d’en savoir plus au sujet de cette opération (voir encadré à la fin de l’article) qui suscite une certaine appréhension. «Pour beaucoup de mecs, ça reste un truc de: on va me couper les couilles, on touche à ma virilité, je ne serai plus un vrai homme, analyse Nota Bene. Mais ça ne change absolument rien», assure-t-il. «Et ça n’a pas d’incidence hormonale, complète Calie, ça ne va jouer ni sur ton timbre de voix ni sur ta pilosité.»

Comment le youtubeur en est-il arrivé à publier une vidéo aussi intime? «C’est important de montrer que ce sont des sujets qui ne doivent pas être tabous, note Calie. On a eu des enfants et la question de la contraception s’est posée. Elle n’est pas taboue pour les femmes donc elle ne doit pas l’être pour les hommes.»

(L'essentiel/Nina Seddik)