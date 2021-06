Jean Imbert, de Top Chef au Plaza Athénée

«Jean Imbert a été choisi par l'Hôtel Plaza Athénée, membre de Dorchester Collection, pour prendre la succession d'Alain Ducasse en tant que chef des cuisines de l'ensemble de l'hôtel», a annoncé le palace dans un bref communiqué assorti d'une photo du nouveau chef, 39 ans, en baskets, devant l'entrée du palace.

Jean Imbert, gagnant en 2012 de la très populaire émission «Top Chef», n'est pas distingué par le guide Michelin. Mais il avait accueilli dans son restaurant parisien Johnny Hallyday et Robert de Niro et dirige les restaurants du rappeur américain Pharrell Williams, son ami, à Miami et Saint-Tropez.

Ce changement de style dans les cuisines de l'hôtel du luxe avenue Montaigne intervient dans le contexte de la crise sanitaire qui a plongé en hibernation la haute gastronomie des palaces, vidés de leur riche clientèle internationale.

Le groupe Dorchester, opérateur de neuf hôtels de luxe appartenant à l'agence d'investissement du Brunei, a annoncé en mai la fin de partenariat avec Alain Ducasse au Plaza dont il avait dirigé depuis 20 ans «Alain Ducasse au Plaza Athénée», 3 étoiles Michelin, où il a imposé le très avant-gardiste concept de «naturalité», qui bannit la viande et réduit au minimum le beurre.

(L'essentiel/AFP)