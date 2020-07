Rihanna avait peur «de ressembler à un clown»

Tout le monde se souvient du manteau jaune de Rihanna. Celui qu’elle portait au Met Gala en 2015. Celui avec l’énorme traîne brodée. Celui qui est resté l’un des looks iconiques de la star. Et dire que, de son propre aveu, elle avait peur de ressembler à «un clown».

Dans une interview publiée mercredi sur la chaîne YouTube d'«Access Hollywood», elle explique que cette tenue imaginée par la grande couturière chinoise Guo Pei, lui a causé quelques soucis. D’abord à cause de sa taille disproportionnée: «Ce soir-là, nous avons dû chorégraphier mon entrée et ma sortie de la voiture, raconte-t-elle. Qui s’assoit du côté de telle porte? Où va la traîne ? Où est-ce que je m’assois?»

Une fois arrivée devant le musée new-yorkais où se tient chaque année la soirée coorganisée par le magazine «Vogue», Rihanna a eu un gros doute et a instantanément a eu envie de faire demi-tour. «Je me souviens avoir eu peur de sortir de cette voiture parce que j’avais l’impression d’en faire trop. On venait de passer devant le tapis rouge, je voyais des robes. Je me suis dit: «Oh mon Dieu, je suis un clown. Les gens vont se moquer de moi. C’est too much.»

Elle poursuit: «Nous sommes passés trois fois devant le Met, je ne plaisante pas. Et finalement, je me suis dit: «Tant pis, on y va. On y va. Aujourd’hui, je ne regrette pas.»

(L'essentiel)