Il y a 60 ans, le Brésil s'offrait... Brazilia

Baptisée «capitale de l'espoir» par André Malraux, Brasilia aura 60 ans mardi, mais pas le cœur à la fête avec ses grandes avenues vides et ses chefs-d'œuvre architecturaux désertés en raison de la crise du coronavirus. Les autorités locales avaient prévu de nombreuses festivités, entre concerts en plein air, expositions et une messe dans l'iconique cathédrale futuriste conçue par Oscar Niemeyer, mais tout a été reporté. Les habitants confinés sont appelés à chanter «Joyeux anniversaire» depuis leurs fenêtres et une vidéo rassemblera des témoignages de personnalités liées à l'histoire de la capitale du Brésil, inaugurée en grande pompe, le 21 avril 1960.

Quand il a visité la ville en 1961, le cosmonaute Iouri Gagarine a dit qu'il avait l'impression de «débarquer sur une autre planète». Le héros soviétique était impressionné par ce projet pharaonique créé ex nihilo en moins de quatre ans, avec son plan en forme d'avion et ses édifices aux courbes emblématiques de Niemeyer. Mais cela fait plusieurs semaines que les habitants de Brasilia eux-mêmes ont l'impression d'être sur une autre planète, dans une ville aux rues pratiquement vides.

La défiance de Bolsonaro

Le 12 mars, le gouverneur du District Fédéral, Ibaneis Rocha, a été le premier au Brésil a mettre en place des mesures de distanciation sociale, ordonnant notamment l'interdiction des rassemblements et la fermeture des écoles et de la plupart des commerces. Sa décision a fortement déplu à Jair Bolsonaro, loin d'être confiné dans son Palais présidentiel de Planalto, sur la Place des Trois pouvoirs, au cœur de Brasilia. Le chef de l'État a minimisé à maintes reprises le virus, une «petite grippe» selon lui, tout en critiquant le fait que de nombreux gouverneurs d'autres États prenaient à leur tour des mesures de confinement plus ou moins strictes.

Le président d'extrême droite a provoqué plusieurs fois des attroupements en sortant dans la rue pour rencontrer la population, notamment dans les villes-satellites, cités dortoirs où vivent les habitants les plus pauvres qui travaillent dans la capitale.

(L'essentiel/afp)