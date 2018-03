Réduire le taux de nicotine pour éviter les addictions

La Food and Drug Administration (FDA) a indiqué qu'elle sollicitera l'avis du public et va commencer «à explorer une norme pour réduire la nicotine dans les cigarettes à des niveaux minimalement addictifs ou non addictifs». Malgré des décennies de campagnes antitabac, près d'un demi-million de personnes meurent chaque année aux États-Unis du tabagisme qui coûte près de 300 milliards de dollars par an en soins de santé et en pertes de productivité, selon la FDA.

«Nous faisons aujourd'hui un pas décisif qui pourrait nous rapprocher de notre vision d'un monde où les cigarettes ne créeraient plus de dépendance, où il serait plus difficile aux futures générations de devenir dépendantes et qui permettraient à un plus grand nombre de fumeurs dépendants d'arrêter le tabac ou de passer à des produits potentiellement moins nocifs», a déclaré le délégué de la FDA, Scott Gottlieb.

Une étude publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine prédit qu'en réduisant la nicotine à un niveau non addictif, le nombre de fumeurs pourrait être réduit de cinq millions dès la première année de mise en œuvre. D'ici cinq ans, huit millions de personnes pourraient cesser de fumer. Et d'ici 2060, le taux de tabagisme aux États-Unis pourrait chuter à 1,4%, contre 15% aujourd'hui. Selon ce rapport, le nombre de vies sauvées pourrait ainsi atteindre 8,5 millions d'ici la fin du siècle.

(L'essentiel/afp)