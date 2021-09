Ces inventions majeures dévoilées à l'expo universelle

Voici cinq créations dévoilées lors de précédentes expositions universelles.

La Tour Eiffel

Sans doute la plus connue, l'Exposition universelle de Paris de 1889 dévoila la Tour Eiffel, créée par l'ingénieur et industriel Gustave Eiffel. Celle qui s'appuie sur quelque 18 000 pièces de fer devait au départ être une structure temporaire, mais elle fut préservée et a servi d'antenne radio géante.

Mesurant 324 mètres de hauteur, la Tour Eiffel était la structure la plus haute du monde jusqu'en 1929. Aujourd'hui, c'est Burj Khalifa de Dubaï, qui, à 828 mètres, porte le titre de plus haut bâtiment du monde. Mais la Tour Eiffel, devenue symbole de la ville de Paris, continue à attirer des millions de visiteurs chaque année.

Téléphone

C'est à l'Exposition universelle de 1876 en Philadelphie, aux États-Unis, qu'Alexandre Graham Bell dévoile son téléphone au public.

Près de 100 ans plus tard, en 1970 lors de l'Exposition à Osaka au Japon, un prototype de téléphone sans fil fait sensation. C'est cette même technologie qui est à l'origine des premiers téléphones portables.

Ketchup

«Catsup» et non pas ketchup: c'est le nom donné par son fabriquant américain Heinz à la sauce rouge lors de son grand début à l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876. Mais ce n'est qu'en 1893, lors de l'Exposition universelle de Chicago, que le ketchup décolle: transformant désavantage en atout, les inventeurs du ketchup, peu gâtés avec un kiosque mal placé, ont leurré les passants grâce à des petites breloques gratuites en forme de cornichons. Au total, plus d'un million de breloques ont été distribuées lors de l'Exposition.

Parmi les produits alimentaires présentés ou rendus célèbres par les Expositions universelles: les cônes à glace, les hamburgers, les hot dogs, le beurre de cacahuète, la barbe à papa et le club sandwich.

Grande roue

En 1893 à Chicago aux États-Unis, George Washington Gale Ferris dressa sa «Ferris wheel», haute de 80 mètres, pour concurrencer la Tour Eiffel. Avec 36 voitures, pouvant chacune accueillir 60 personnes, la roue avait une capacité totale de 2 000 personnes. C'était l'attraction la plus populaire de cette exposition, qui avait aussi accueilli le «Midway Plaisance», une allée longue de 1,6 kilomètre dédiée au divertissement, précurseur des parcs d’attraction.

Contrairement à la Tour Eiffel, la grande roue de Chicago ne s'est pas faite éternelle: elle a été démantelée puis remise sur pied en 1904 pour l'Exposition de Saint-Louis (Missouri) aux États-Unis. Deux ans plus tard, elle a été démolie et ses pièces envoyées à la ferraille.

Rayon X

La machine à Rayon X, aujourd'hui présente dans quasi tous les hôpitaux et aéroports du monde, a été dévoilée pour la première fois lors de l'exposition de Saint-Louis en 1904. L'Allemand Wilhelm Roentgen a découvert la technologie «par accident» en 1895, trouvaille pour laquelle il obtint en 1901 le premier Nobel de physique.

La technologie fut ensuite développée aux États-Unis, où de nombreuses sociétés ont commencé à fabriquer des machines à Rayon X au début du XXe siècle.

(L'essentiel/AFP)