Un restaurant sans alcool, ça vous tente?

«La vente d'alcool est extrêmement rentable. Mais c'est un facteur négatif majeur qui contribue au mal-être physique et mental d'une grande partie de la société. Si je peux sauver une vie, je préfère prendre ce risque financier», c’est par ces mots que Na'ím Anís Paymán, le nouveau gérant de l’hôtel Stromness, a expliqué sa décision de ne plus servir d’alcool.

Les options végétariennes et végan étant de plus en plus communes dans les établissements hôteliers, le groupe qui a racheté l’hôtel a choisi de s’engager sur la voie du bien-être. Un spa sera notamment ouvert prochainement et le restaurant mettra en avant des boissons sans alcool.

Des boissons à base de fleurs ou d’herbes

Une carte avec des boissons à base de fleurs ou d’herbes locales sera proposée. «Notre activité a souffert avec la pandémie de Covid et nous devons nous réinventer pour attirer la clientèle». Pour Na'ím Anís Paymán, l’important est de maintenir des emplois sur l’île et de se démarquer de la concurrence. Le restaurant proposera des mets à partir de produits locaux, comme les poissons, les crustacés et des fromages de l’île.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont félicité l’établissement pour cette décision. Les arguments concernant la santé convainquent la plupart des gens. D’autres soulignent l’aspect de la nouveauté et de la découverte de nouvelles saveurs.

Un hôtel dans les Orcades change de proprios et de fonctionnement : on n'y servira plus d'alcool ! Beau défi, j'aimerais beaucoup y dîner. Trop peu de lieux font l'effort d'avoir une carte sans alcool intéressante... https://t.co/tRrKZAKgsr — Sarah ~ French Kilt (@French_Kilt) October 23, 2021

«Qui réservera un hôtel qui ne vend pas d’alcool pour célébrer un mariage?», s’interroge quelqu’un sur Facebook. Pour les célébrations spéciales comme les mariages ou les fêtes d’entreprises, l’établissement autorisera les organisateurs à amener leurs propres boissons alcoolisées.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)