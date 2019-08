Comment conserver les aliments au congélateur?

Que ferait-on sans congélateur, lui qui permet de conserver des restes de nourriture et des aliments qui sont sur le point de périr? Mais attention, tous les aliments ne se congèlent pas et surtout pas éternellement.

Quels sont les aliments que l'on peut congeler?

Certains types de fruits et légumes, surtout les fruits rouges, sont parfaitement adaptés à la congélation, de même que le pain, les gâteaux, le poisson, la viande et les plats cuisinés. On peut également congeler les œufs cuits, à condition d'avoir enlevé la coquille.

Par contre, les aliments riches en eau, comme les tomates, les concombres, les salades, les pastèques, les pommes et les poires supportent très mal les basses températures, car ils perdent leur consistance. Il en va de même avec les pommes de terre.

Qu'en est-il des produits laitiers?

La congélation des fromages à pâte dure comme le parmesan ou la raclette ne pose aucun problème, contrairement aux produits laitiers liquides (crème fraîche, yaourt) qui deviennent granuleux.

La durée de conservation d'un aliment dépend de la manière dont on le stocke. Ce qui va au congélateur doit être emballé hermétiquement et étiqueté. Petite astuce: mieux vaut congeler de petites portions. La règle de base est qu'il ne faut jamais recongeler un aliment décongelé.

Si, malgré tout, on congèle de grandes portions, il faudra décongeler le tout. Si la portion est trop grande par rapport au nombre de bouches à nourrir, c'est du gâchis sachant qu'il faudra jeter le reste.

Il est également important de ne pas laisser traîner trop longtemps des aliments non emballés dans la cuisine (à cause des bactéries présentes dans l'environnement) et d'attendre que le plat ait refroidi avant de le mettre au congélateur. Sinon, cela risque de former des cristaux de glace et de consommer beaucoup d'énergie.

Quelle est la durée de conservation des aliments congelés?

La durée de conservation des aliments au congélateur est très variable. Les fruits et légumes se gardent jusqu'à un an, alors que le pain et les gâteaux doivent être consommés au plus tard après trois mois. En ce qui concerne la viande, ça se complique un peu, la durée de conservation variant d'un mois à un an. En règle générale, plus la viande est grasse, moins longtemps elle se conserve.

Quelles sont les règles à respecter lors de la décongélation d'un aliment?

Il faut avant tout savoir qu'au congélateur, les micro-organismes ne meurent pas, mais sont juste congelés. Une fois décongelés, il est donc important de consommer les aliments le plus rapidement possible. De manière générale, il convient de procéder à une décongélation lente des aliments (en les laissant une nuit au réfrigérateur) ou de les tremper éventuellement dans un bain d'eau tiède (!).

Les règles sont les mêmes, que le poulet soit décongelé ou frais. On ne plaisante pas avec les salmonelles et il faut nettoyer chaque surface qui est entrée en contact avec le poulet. On peut décongeler le poisson au réfrigérateur, alors qu'on peut préparer les fruits de mer directement, sans les avoir fait décongeler au préalable.

Et que se passe t-il pour les aliments conservés trop longtemps?

Rien du tout. On ne va pas en mourir. Les aliments du congélateur ne deviennent pas toxiques, mais la congélation (ou une décongélation trop rapide) peut venir altérer leur goût et leur consistance et venir gâcher un dîner bien mérité.

(L'essentiel)