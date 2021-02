Le superbe village de Johnny Depp est à vendre

La troisième fois sera-t-elle la bonne pour Johnny Depp? L’acteur de 57 ans souhaite vendre le village qu’il possède en Provence, sur la commune du Plan-de-la-Tour, non loin de Saint-Tropez, relate «The Mirror». Il avait déjà tenté de trouvé un acquéreur en 2015 et 2016, sans succès.

Il faut dire que le hameau datant du XIXe siècle – composé d’une maison principale, de six maisons d’hôtes, d’un restaurant privé, d’un studio d’art, de deux piscines, d’un parc, d’un skate parc, d’une salle de gym et d’une cave – est proposé pour 39,9 millions de livres, soit 46 millions d'euros. La surface habitable est de 1200 mètres carrés et comprend 15 chambres et 14 salles de bains.

Depp a acheté ce village au début des années 2000, quand il était encore en couple avec Vanessa Paradis, et a dépensé plusieurs millions pour le rénover, en respectant son architecture. Dans une interview accordée à «VSD» en 2010, il avait qualifié l’endroit de paradis. Il y avait tourné le clip de la chanson de sa compagne, «Pourtant».

(L'essentiel/jfa)