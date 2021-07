Ce géant vert sera le plus haut gratte-​​ciel de Grèce

Le bureau d’architectes Foster + Partners a publié son projet de construction de la Marina Tower. L’immeuble résidentiel sera le gratte-ciel le plus haut de Grèce. Sa construction est prévue à Ellinikón, dans la banlieue d'Athènes et s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de revalorisation de la zone autour de ce qui était l’aéroport international d'Athènes de 1938 à 2001.

Plusieurs nouveaux quartiers sortiront de terre et seront agencés autour d’un parc. La Marina Tower, d’une hauteur de 200 mètres, figurera au cœur du projet et «mettra en évidence le lien entre dedans et dehors, tous deux adaptés au climat méditerranéen», selon Foster + Partners, le cabinet d'architecte par ailleurs responsable du Royal Hamilius ou encore à l'origine d'un immeuble de bureaux à venir à Belval.

Piscines et végétalisation

Le gratte-ciel grec comptera 45 étages. Les 200 logements seront répartis dans deux tours distinctes, reliées entre elles par de multiples plateformes, sur lesquelles se trouveront notamment des piscines et des fontaines. L’immeuble, qui sera entièrement végétalisé, servira de vitrine de la mise en valeur de la lumière et de la ventilation naturelles.

«Il sera le premier gratte-ciel vert en Grèce et l’un des immeubles les plus écologiques au monde», selon les architectes. «Le bâtiment servira d’exemple en matière de design durable et montrera comment il est possible de mettre en oeuvre des méthodes de construction respectueuses de l’environnement». À côté de la Marina Tower, cinq autres immeubles plus petits devraient également sortir de terre. La date de lancement de la construction n’est pas encore connue, mais le projet global devrait être achevé d’ici 2026.

(L'essentiel/Meret Steiger)